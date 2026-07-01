Подмосковные врачи спасли мужчину, проглотившего крышку от бутылки

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина случайно проглотил металлическую крышку от бутылки с газировкой, и она застряла у него в пищеводе.

Врачи Красногорской больницы спасли мужчину, извлекая инородное тело с помощью специальных эндоскопических щипцов.

Пациент уже выписан из больницы на амбулаторное лечение.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Врачи Красногорской больницы спасли мужчину, случайно проглотившего металлическую крышку от бутылки с газировкой, сейчас пациент уже выписан из больницы на амбулаторное лечение, сообщили в минздраве Московской области.

По данным пресс-службы, мужчина налил себе газировку, не подозревая, что его дочь, играя, бросила в стакан металлическую крышку от бутылки. Выпив жидкость залпом, он проглотил инородный предмет, который застрял у него в пищеводе.

"Представляющее смертельную угрозу инородное тело было извлечено с помощью специальных эндоскопических щипцов. Благодаря профессионализму и слаженной работе медиков, вмешательство заняло всего несколько минут", — сказала заведующая эндоскопическим отделением Красногорской больницы Юлия Шашкова, слова которой приводятся в сообщении.