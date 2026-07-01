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Подмосковные врачи спасли мужчину, проглотившего крышку от бутылки - РИА Новости, 01.07.2026
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14:40 01.07.2026
Подмосковные врачи спасли мужчину, проглотившего крышку от бутылки

Подмосковные врачи спасли проглотившего металлическую крышку от бутылки мужчину

© Fotolia / Alexander ZamaraevАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Fotolia / Alexander Zamaraev
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина случайно проглотил металлическую крышку от бутылки с газировкой, и она застряла у него в пищеводе.
  • Врачи Красногорской больницы спасли мужчину, извлекая инородное тело с помощью специальных эндоскопических щипцов.
  • Пациент уже выписан из больницы на амбулаторное лечение.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Врачи Красногорской больницы спасли мужчину, случайно проглотившего металлическую крышку от бутылки с газировкой, сейчас пациент уже выписан из больницы на амбулаторное лечение, сообщили в минздраве Московской области.
По данным пресс-службы, мужчина налил себе газировку, не подозревая, что его дочь, играя, бросила в стакан металлическую крышку от бутылки. Выпив жидкость залпом, он проглотил инородный предмет, который застрял у него в пищеводе.
"Представляющее смертельную угрозу инородное тело было извлечено с помощью специальных эндоскопических щипцов. Благодаря профессионализму и слаженной работе медиков, вмешательство заняло всего несколько минут", — сказала заведующая эндоскопическим отделением Красногорской больницы Юлия Шашкова, слова которой приводятся в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что сейчас пациент уже выписан из больницы на амбулаторное лечение.
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