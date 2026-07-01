Несколько украинских областей осталась без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Часть абонентов осталась без электроснабжения в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.
- Обесточивание произошло из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Часть абонентов осталась без света в восточной части Украины, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
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"На утро есть обесточенные абоненты в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко говорил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.