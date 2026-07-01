В Курской области взрывотехник Росгвардии погиб при разминировании БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рыльске Курской области при разминировании боевой части БПЛА ВСУ погиб взрывотехник Росгвардии, ранен сотрудник полиции.
- Губернатор Александр Хинштейн призвал жителей быть осмотрительными и не пренебрегать мерами безопасности из-за опасности атаки БПЛА.
КУРСК, 1 июл - РИА Новости. Взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб при разминировании боевой части разбросанных с помощью БПЛА ВСУ взрывных устройств в Рыльске Курской области, ранен сотрудник полиции, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В среду Хинштейн сообщал, что за сутки ВСУ девять раз атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, сбито 143 украинских беспилотника различного типа.
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"Враг атаковал город Рыльск. Сегодня ночью с помощью беспилотников ВСУ разбросали взрывные устройства на двух площадях в городе. При попытке разминировать боевую часть погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии. Искренние соболезнования семье", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что также ранен сотрудник полиции.
"Сейчас обстановка напряженная. Враг продолжает свои нападки. Объявлена опасность атаки БПЛА. Я призываю всех жителей быть крайне осмотрительными. Не приближайтесь и не берите в руки никакие подозрительные предметы. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности!" - отметил губернатор.