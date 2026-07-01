Рейтинг@Mail.ru
В Курской области взрывотехник Росгвардии погиб при разминировании БПЛА - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 01.07.2026 (обновлено: 12:03 01.07.2026)
В Курской области взрывотехник Росгвардии погиб при разминировании БПЛА

Хинштейн: взрывотехник Росгвардии погиб при разминировании БПЛА ВСУ в Рыльске

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рыльске Курской области при разминировании боевой части БПЛА ВСУ погиб взрывотехник Росгвардии, ранен сотрудник полиции.
  • Губернатор Александр Хинштейн призвал жителей быть осмотрительными и не пренебрегать мерами безопасности из-за опасности атаки БПЛА.
КУРСК, 1 июл - РИА Новости. Взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб при разминировании боевой части разбросанных с помощью БПЛА ВСУ взрывных устройств в Рыльске Курской области, ранен сотрудник полиции, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В среду Хинштейн сообщал, что за сутки ВСУ девять раз атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, сбито 143 украинских беспилотника различного типа.
«
"Враг атаковал город Рыльск. Сегодня ночью с помощью беспилотников ВСУ разбросали взрывные устройства на двух площадях в городе. При попытке разминировать боевую часть погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии. Искренние соболезнования семье", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что также ранен сотрудник полиции.
"Сейчас обстановка напряженная. Враг продолжает свои нападки. Объявлена опасность атаки БПЛА. Я призываю всех жителей быть крайне осмотрительными. Не приближайтесь и не берите в руки никакие подозрительные предметы. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности!" - отметил губернатор.
Реактивная артиллерийская установка Козерог-1 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Установка "Козерог" за неделю уничтожила десять пунктов управления БПЛА ВСУ
Вчера, 07:46
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала