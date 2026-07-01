В Курской области взрывотехник Росгвардии погиб при разминировании БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В Рыльске Курской области при разминировании боевой части БПЛА ВСУ погиб взрывотехник Росгвардии, ранен сотрудник полиции.

Губернатор Александр Хинштейн призвал жителей быть осмотрительными и не пренебрегать мерами безопасности из-за опасности атаки БПЛА.

КУРСК, 1 июл - РИА Новости. Взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб при разминировании боевой части разбросанных с помощью БПЛА ВСУ взрывных устройств в Рыльске Курской области, ранен сотрудник полиции, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В среду Хинштейн сообщал, что за сутки ВСУ девять раз атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, сбито 143 украинских беспилотника различного типа.

« "Враг атаковал город Рыльск. Сегодня ночью с помощью беспилотников ВСУ разбросали взрывные устройства на двух площадях в городе. При попытке разминировать боевую часть погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии. Искренние соболезнования семье", - написал Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что также ранен сотрудник полиции.