"Это не про хайп": Бестемьянова оценила возвращение Трусовой и Валиевой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова возобновили спортивную карьеру после перерыва и вошли в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27.
- Наталья Бестемьянова заявила, что Валиева и Трусова серьезно тренируются и хотят выступать, а их действия не направлены на привлечение внимания к себе.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что в действиях фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой отсутствует привлечение внимания к себе, они действительно серьезно тренируются и хотят выступать.
Ранее 20-летняя Валиева и 22-летняя Трусова объявили о возобновлении спортивной карьеры после перерыва. Фигуристки вошли в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27.
"Не знаю, зачем им сборная Москвы, ведь они мировые звезды. Но, наверное, так нужно. Я верю в то, что они тренируются и хотят серьезно выступать. Тут не про хайп, они просто сообщают, что и как они делают. И я, кстати, благодарна им за то, что они выставляют небольшие кусочки своих прыжков или программ. Это интересно, и мы с нетерпением ждем, как они будут выступать", - сказала Бестемьянова.