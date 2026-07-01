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"Это не про хайп": Бестемьянова оценила возвращение Трусовой и Валиевой - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Фигурное катание
 
18:37 01.07.2026
"Это не про хайп": Бестемьянова оценила возвращение Трусовой и Валиевой

Бестемьянова: фигуристки Трусова и Валиева хотят выступать, это не про хайп

© РИА Новости / Илья НаймушинКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова возобновили спортивную карьеру после перерыва и вошли в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27.
  • Наталья Бестемьянова заявила, что Валиева и Трусова серьезно тренируются и хотят выступать, а их действия не направлены на привлечение внимания к себе.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что в действиях фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой отсутствует привлечение внимания к себе, они действительно серьезно тренируются и хотят выступать.
Ранее 20-летняя Валиева и 22-летняя Трусова объявили о возобновлении спортивной карьеры после перерыва. Фигуристки вошли в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27.
"Не знаю, зачем им сборная Москвы, ведь они мировые звезды. Но, наверное, так нужно. Я верю в то, что они тренируются и хотят серьезно выступать. Тут не про хайп, они просто сообщают, что и как они делают. И я, кстати, благодарна им за то, что они выставляют небольшие кусочки своих прыжков или программ. Это интересно, и мы с нетерпением ждем, как они будут выступать", - сказала Бестемьянова.
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Фигурное катаниеСпортМоскваНаталья БестемьяноваКамила ВалиеваАлександра Игнатова (Трусова)
 
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