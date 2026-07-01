"Это не про хайп": Бестемьянова оценила возвращение Трусовой и Валиевой

"Не знаю, зачем им сборная Москвы, ведь они мировые звезды. Но, наверное, так нужно. Я верю в то, что они тренируются и хотят серьезно выступать. Тут не про хайп, они просто сообщают, что и как они делают. И я, кстати, благодарна им за то, что они выставляют небольшие кусочки своих прыжков или программ. Это интересно, и мы с нетерпением ждем, как они будут выступать", - сказала Бестемьянова.