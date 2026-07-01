В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Мужчину с осколочными ранениями госпитализируют после взрыва украинского FPV-дрона на предприятии в Волоконовском округе Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.

"В поселке Волоконовка Волоконовского округа FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Мужчину, получившего осколочные ранения голени, бригада скорой транспортирует в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки поврежден грузовой автомобиль", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

"В Краснояружском округе в селе Репяховка при детонации FPV-дрона пробита кровля гаража и поврежден находящийся внутри автомобиль. В хуторе Вязовской от удара дрона поврежден объект инфраструктуры на предприятии", - добавили в оперштабе.