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В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона ВСУ - РИА Новости, 01.07.2026
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15:12 01.07.2026
В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона ВСУ

В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона ВСУ на предприятии

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Волоконовка Волоконовского округа FPV-дрон сдетонировал на предприятии, мужчина с осколочными ранениями голени транспортируется в Валуйскую ЦРБ.
  • В Шебекинском округе в городе Шебекино ударом FPV-дрона повреждено техническое сооружение, а в селе Новая Таволжанка дрон взорвался во дворе частного дома.
  • В Краснояружском округе в селе Репяховка при детонации FPV-дрона пробита кровля гаража и поврежден находящийся внутри автомобиль, а в хуторе Вязовской от удара дрона поврежден объект инфраструктуры на предприятии.
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Мужчину с осколочными ранениями госпитализируют после взрыва украинского FPV-дрона на предприятии в Волоконовском округе Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
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"В поселке Волоконовка Волоконовского округа FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Мужчину, получившего осколочные ранения голени, бригада скорой транспортирует в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки поврежден грузовой автомобиль", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

Кроме того, в Шебекинском округе в городе Шебекино ударом FPV-дрона повреждено техническое сооружение, а в селе Новая Таволжанка дрон взорвался во дворе частного дома.
"В Краснояружском округе в селе Репяховка при детонации FPV-дрона пробита кровля гаража и поврежден находящийся внутри автомобиль. В хуторе Вязовской от удара дрона поврежден объект инфраструктуры на предприятии", - добавили в оперштабе.
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