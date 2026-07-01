Эксперт рассказал о неочевидной причине порчи бытовой техники

По словам эксперта, такой налет появляется из-за химических процессов, которые продолжаются внутри батарейки даже после ее разряда, пояснил он. Особенно это опасно для техники, которая подолгу лежит без дела: пульты, настенные часы, фонари, детские игрушки, отметил физик.