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Эксперт рассказал о неочевидной причине порчи бытовой техники - РИА Новости, 01.07.2026
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14:14 01.07.2026
Эксперт рассказал о неочевидной причине порчи бытовой техники

Профессор Юрасов: налет на батарейках может разрушить устройство

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОтработанные батарейки
Отработанные батарейки - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Отработанные батарейки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Налет на контактах батареек является химической коррозией, способной повредить устройство, рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.
  • Коррозия появляется из-за химических процессов, происходящих внутри батарейки даже после ее разряда.
  • Особенно это опасно для техники, которая подолгу лежит без дела, так как процесс разрушения развивается даже в выключенном приборе.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Налет на контактах батареек часто оказывается химической коррозией, способной повредить устройство, рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.
"Наиболее часто можно заметить белый, голубоватый или зеленоватый налет возле контактов батарейного отсека. Некоторые воспринимают его как обычную грязь, однако на самом деле это продукты химических реакций и коррозии. Такие вещества способны разрушать металлические контакты, ухудшать проводимость и постепенно повреждать токоведущие элементы устройства", - сказал Юрасов "Ленте.ру".
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По словам эксперта, такой налет появляется из-за химических процессов, которые продолжаются внутри батарейки даже после ее разряда, пояснил он. Особенно это опасно для техники, которая подолгу лежит без дела: пульты, настенные часы, фонари, детские игрушки, отметил физик.
Процесс разрушения развивается даже в выключенном приборе, подчеркнул физик. Внутри корпуса накапливаются продукты реакций, увеличивается давление, металлические элементы корродируют, что со временем может привести к выходу электролита наружу, предупредил он. Иногда устройство перестает работать даже после установки новых батареек, добавил Юрасов.
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