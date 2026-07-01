Автобус, попавший в ДТП в Красноярском крае, ехал из лагеря

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автобус Hyundai, перевозивший 27 детей, попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края.
- Автобус направлялся из детского лагеря по автодороге "Саяны".
- В правоохранительных органах уточнили, что дети – спортсмены, они ехали домой из детского лагеря "Чемпион".
КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Автобус, перевозивший 27 детей и попавший в ДТП в Красноярском крае, ехал из детского лагеря, сообщает краевой главк МВД.
"Водитель автобуса Hyundai направлялся из детского лагеря по автодороге "Саяны", - говорится в сообщении.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что дети – спортсмены, они ехали домой из детского лагеря "Чемпион".
В среду ведомство сообщало о том, что автобус, где находились 27 детей, попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края. За медпомощью обратились один ребенок и сопровождающий.