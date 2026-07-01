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Автобус, попавший в ДТП в Красноярском крае, ехал из лагеря - РИА Новости, 01.07.2026
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06:20 01.07.2026 (обновлено: 06:36 01.07.2026)
Автобус, попавший в ДТП в Красноярском крае, ехал из лагеря

Автобус, попавший в ДТП в Красноярском крае, ехал из детского лагеря

© Фото : Главное управление МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с автобусом в Красноярском крае
На месте ДТП с автобусом в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Главное управление МВД России по Красноярскому краю
На месте ДТП с автобусом в Красноярском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автобус Hyundai, перевозивший 27 детей, попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края.
  • Автобус направлялся из детского лагеря по автодороге "Саяны".
  • В правоохранительных органах уточнили, что дети – спортсмены, они ехали домой из детского лагеря "Чемпион".
КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Автобус, перевозивший 27 детей и попавший в ДТП в Красноярском крае, ехал из детского лагеря, сообщает краевой главк МВД.
"Водитель автобуса Hyundai направлялся из детского лагеря по автодороге "Саяны", - говорится в сообщении.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что дети – спортсмены, они ехали домой из детского лагеря "Чемпион".
В среду ведомство сообщало о том, что автобус, где находились 27 детей, попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края. За медпомощью обратились один ребенок и сопровождающий.
Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае. 1 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
В Красноярском крае ребенок обратился за медпомощью после ДТП с автобусом
06:18
 
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