В Пенсильвании с рельсов сошел грузовой поезд c опасными материалами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бенсалеме (Пенсильвания) сошли с рельсов 13 из 72 вагонов грузового поезда.
- На трех сошедших с рельсов вагонах были таблички с обозначением опасных материалов, но утечки не произошло, угрозы общественной безопасности нет.
НЬЮ-ЙОРК, 1 июл – РИА Новости. Несколько вагонов грузового поезда с некими "опасными материалами" сошли с рельсов в Бенсалеме в штате Пенсильвания в США, какой-либо угрозы нет, сообщили в местной полиции.
По данным ведомства, с рельсов сошли 13 вагонов (всего – 72).
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"На трех сошедших с рельсов вагонах были таблички с обозначением опасных материалов... ни в одном из вагонов с опасными материалами не было утечки, и угрозы общественной безопасности нет", – заявили в полиции.
Тем не менее изначально была проведена эвакуация, позднее соответствующий приказ был отменен. В полиции также заверили, что пострадавших в ходе ЧП нет.