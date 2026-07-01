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В Пенсильвании с рельсов сошел грузовой поезд c опасными материалами - РИА Новости, 01.07.2026
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03:03 01.07.2026 (обновлено: 09:20 01.07.2026)
В Пенсильвании с рельсов сошел грузовой поезд c опасными материалами

В Пенсильвании с рельсов сошли 13 вагонов, в трех из них были опасные материалы

© Кадр видео из соцсетейПоследствия схода вагонов грузового поезда с рельсов в Бенсалеме в штате Пенсильвания в США
Последствия схода вагонов грузового поезда с рельсов в Бенсалеме в штате Пенсильвания в США - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия схода вагонов грузового поезда с рельсов в Бенсалеме в штате Пенсильвания в США
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бенсалеме (Пенсильвания) сошли с рельсов 13 из 72 вагонов грузового поезда.
  • На трех сошедших с рельсов вагонах были таблички с обозначением опасных материалов, но утечки не произошло, угрозы общественной безопасности нет.
НЬЮ-ЙОРК, 1 июл – РИА Новости. Несколько вагонов грузового поезда с некими "опасными материалами" сошли с рельсов в Бенсалеме в штате Пенсильвания в США, какой-либо угрозы нет, сообщили в местной полиции.
По данным ведомства, с рельсов сошли 13 вагонов (всего – 72).
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"На трех сошедших с рельсов вагонах были таблички с обозначением опасных материалов... ни в одном из вагонов с опасными материалами не было утечки, и угрозы общественной безопасности нет", – заявили в полиции.
Тем не менее изначально была проведена эвакуация, позднее соответствующий приказ был отменен. В полиции также заверили, что пострадавших в ходе ЧП нет.
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