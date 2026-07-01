В Пенсильвании с рельсов сошел грузовой поезд c опасными материалами

Последствия схода вагонов грузового поезда с рельсов в Бенсалеме в штате Пенсильвания в США

Последствия схода вагонов грузового поезда с рельсов в Бенсалеме в штате Пенсильвания в США

© Кадр видео из соцсетей Последствия схода вагонов грузового поезда с рельсов в Бенсалеме в штате Пенсильвания в США

Краткий пересказ от РИА ИИ В Бенсалеме (Пенсильвания) сошли с рельсов 13 из 72 вагонов грузового поезда.

На трех сошедших с рельсов вагонах были таблички с обозначением опасных материалов, но утечки не произошло, угрозы общественной безопасности нет.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июл – РИА Новости. Несколько вагонов грузового поезда с некими "опасными материалами" сошли с рельсов в Бенсалеме в штате Пенсильвания в США, какой-либо угрозы нет, сообщили в местной полиции.

По данным ведомства, с рельсов сошли 13 вагонов (всего – 72).

"На трех сошедших с рельсов вагонах были таблички с обозначением опасных материалов... ни в одном из вагонов с опасными материалами не было утечки, и угрозы общественной безопасности нет", – заявили в полиции.