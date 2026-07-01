Рейтинг@Mail.ru
Президент Ливана прокомментировал формулу переговоров с Израилем - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 01.07.2026
Президент Ливана прокомментировал формулу переговоров с Израилем

Аун: рамочная формула переговоров с Израилем отвечает интересам Ливана

© AP Photo / Petros KaradjiasПрезидент Ливана Джозеф Аун
Президент Ливана Джозеф Аун - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Президент Ливана Джозеф Аун. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что рамочная формула, выработанная по итогам ливано-израильских переговоров в Вашингтоне, отвечает интересам Бейрута.
  • Рамочная формула должна стать основой для закрепления прекращения огня и дальнейшего обсуждения спорных вопросов, включая вывод израильских сил, развертывание ливанской армии на юге и возвращение перемещенных жителей в свои населенные пункты.
БЕЙРУТ, 1 июл - РИА Новости. Рамочная формула, выработанная по итогам ливано-израильских переговоров в Вашингтоне, отвечает интересам Бейрута, заявил президент Ливана Джозеф Аун на встрече с делегациями коллегий адвокатов Бейрута и севера.
"Рамочная формула, возникшая в результате переговоров в Вашингтоне, реализует логику государства через содержащиеся в ней пункты", - приводит слова Ауна его пресс-служба.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Ливан призвал Трампа надавить на Израиль в вопросе вывода войск
28 июня, 01:03
Президент напомнил, что Ливан является суверенным государством и ведет переговоры от своего имени, выбрав этот путь как "лучшее из возможного". Аун подчеркнул, что рамочная формула сохраняет права и интересы Ливана как в юридическом плане, так и с точки зрения фактической ситуации на земле.
Аун также отметил позицию спикера парламента Набиха Берри, направленную на предотвращение внутренней смуты. Президент подчеркнул, что все стороны в Ливане согласны с недопустимостью междоусобицы и посягательств на армию.
Последний раунд ливано-израильских переговоров в Вашингтоне завершился выработкой рамочной формулы, которая, по заявлению Бейрута, должна стать основой для закрепления прекращения огня и дальнейшего обсуждения спорных вопросов. Ливанские власти подчеркивают, что речь идет не об отказе от прав страны, а о дипломатическом механизме, который должен обеспечить прекращение израильской эскалации, вывод израильских сил, развертывание ливанской армии на юге и возвращение перемещенных жителей в свои населенные пункты.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Израиль останется в зоне безопасности на юге Ливана, заявил Нетаньяху
26 июня, 22:49
 
В миреЛиванДжозеф АунБейрут
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала