Президент Ливана прокомментировал формулу переговоров с Израилем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что рамочная формула, выработанная по итогам ливано-израильских переговоров в Вашингтоне, отвечает интересам Бейрута.
- Рамочная формула должна стать основой для закрепления прекращения огня и дальнейшего обсуждения спорных вопросов, включая вывод израильских сил, развертывание ливанской армии на юге и возвращение перемещенных жителей в свои населенные пункты.
БЕЙРУТ, 1 июл - РИА Новости. Рамочная формула, выработанная по итогам ливано-израильских переговоров в Вашингтоне, отвечает интересам Бейрута, заявил президент Ливана Джозеф Аун на встрече с делегациями коллегий адвокатов Бейрута и севера.
"Рамочная формула, возникшая в результате переговоров в Вашингтоне, реализует логику государства через содержащиеся в ней пункты", - приводит слова Ауна его пресс-служба.
Президент напомнил, что Ливан является суверенным государством и ведет переговоры от своего имени, выбрав этот путь как "лучшее из возможного". Аун подчеркнул, что рамочная формула сохраняет права и интересы Ливана как в юридическом плане, так и с точки зрения фактической ситуации на земле.
Аун также отметил позицию спикера парламента Набиха Берри, направленную на предотвращение внутренней смуты. Президент подчеркнул, что все стороны в Ливане согласны с недопустимостью междоусобицы и посягательств на армию.
Последний раунд ливано-израильских переговоров в Вашингтоне завершился выработкой рамочной формулы, которая, по заявлению Бейрута, должна стать основой для закрепления прекращения огня и дальнейшего обсуждения спорных вопросов. Ливанские власти подчеркивают, что речь идет не об отказе от прав страны, а о дипломатическом механизме, который должен обеспечить прекращение израильской эскалации, вывод израильских сил, развертывание ливанской армии на юге и возвращение перемещенных жителей в свои населенные пункты.