Президент Ливана прокомментировал формулу переговоров с Израилем

БЕЙРУТ, 1 июл - РИА Новости. Рамочная формула, выработанная по итогам ливано-израильских переговоров в Вашингтоне, отвечает интересам Бейрута, заявил президент Ливана Джозеф Аун на встрече с делегациями коллегий адвокатов Бейрута и севера.

Аун также отметил позицию спикера парламента Набиха Берри, направленную на предотвращение внутренней смуты. Президент подчеркнул, что все стороны в Ливане согласны с недопустимостью междоусобицы и посягательств на армию.

Последний раунд ливано-израильских переговоров в Вашингтоне завершился выработкой рамочной формулы, которая, по заявлению Бейрута, должна стать основой для закрепления прекращения огня и дальнейшего обсуждения спорных вопросов. Ливанские власти подчеркивают, что речь идет не об отказе от прав страны, а о дипломатическом механизме, который должен обеспечить прекращение израильской эскалации, вывод израильских сил, развертывание ливанской армии на юге и возвращение перемещенных жителей в свои населенные пункты.