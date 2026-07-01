После удара ВСУ по припаркованной фуре в Бердянске сильно поврежден храм

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бердянске Запорожской области храм прп. Иоанна Затворника серьезно поврежден из-за удара дрона ВСУ.
- В результате взрыва, произошедшего из-за атаки на фуру возле храма, повреждена кровля, двери, выбиты окна, разбито много икон и утвари.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Храм в городе Бердянск Запорожской области серьезно поврежден из-за удара дрона ВСУ по припаркованной рядом фуре, сообщает Бердянская епархия.
"Храм прп. Иоанна Затворника г. Бердянска был поврежден в результате взрыва, произошедшего сегодняшней ночью. Беспилотник атаковал фуру, припаркованную на стоянке возле храма", - говорится в сообщении в Telegram-канале епархии.
Из-за взрыва в храме серьезно повреждена кровля, двери, выбиты окна, разбито много икон и утвари, рассказали в епархии.