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После удара ВСУ по припаркованной фуре в Бердянске сильно поврежден храм - РИА Новости, 01.07.2026
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18:01 01.07.2026 (обновлено: 18:10 01.07.2026)
После удара ВСУ по припаркованной фуре в Бердянске сильно поврежден храм

Храм в Бердянске сильно поврежден из-за удара ВСУ по припаркованной рядом фуре

© Фото : Православие Запорожья/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Бердянске
Последствия атаки ВСУ в Бердянске - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Православие Запорожья/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Бердянске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бердянске Запорожской области храм прп. Иоанна Затворника серьезно поврежден из-за удара дрона ВСУ.
  • В результате взрыва, произошедшего из-за атаки на фуру возле храма, повреждена кровля, двери, выбиты окна, разбито много икон и утвари.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Храм в городе Бердянск Запорожской области серьезно поврежден из-за удара дрона ВСУ по припаркованной рядом фуре, сообщает Бердянская епархия.
"Храм прп. Иоанна Затворника г. Бердянска был поврежден в результате взрыва, произошедшего сегодняшней ночью. Беспилотник атаковал фуру, припаркованную на стоянке возле храма", - говорится в сообщении в Telegram-канале епархии.
Из-за взрыва в храме серьезно повреждена кровля, двери, выбиты окна, разбито много икон и утвари, рассказали в епархии.
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