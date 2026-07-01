В Белгородской области из-за атак дронов ВСУ пострадали три мирных жителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Борисовском округе Белгородской области от детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили осколочные ранения рук.
- В городе Шебекино FPV-дрон атаковал спецтехнику, в результате чего мужчина получил акубаротравму и был госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода.
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Борисовском и Шебекинском округах Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил региональный оперштаб.
"В Борисовском округе в поселке Борисовка от детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили осколочные ранения рук. Бригада скорой транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.