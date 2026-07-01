Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области из-за атак дронов ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 01.07.2026 (обновлено: 17:36 01.07.2026)
В Белгородской области из-за атак дронов ВСУ пострадали три мирных жителя

В Белгородской области из-за атак украинских БПЛА пострадали три мирных жителя

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Борисовском округе Белгородской области от детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили осколочные ранения рук.
  • В городе Шебекино FPV-дрон атаковал спецтехнику, в результате чего мужчина получил акубаротравму и был госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода.
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Борисовском и Шебекинском округах Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил региональный оперштаб.
"В Борисовском округе в поселке Борисовка от детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили осколочные ранения рук. Бригада скорой транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что в городскую больницу №2 Белгорода госпитализирован мужчина, который получил акубаротравму в результате атаки FPV-дрона на спецтехнику в городе Шебекино.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
В Запорожской области за сутки три человека ранены из-за атак ВСУ
Вчера, 11:55
 
Белгородская областьШебекиноБелгородПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала