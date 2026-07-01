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При атаке БПЛА на предприятие в Пензе ранены два человека - РИА Новости, 01.07.2026
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14:53 01.07.2026 (обновлено: 15:06 01.07.2026)
При атаке БПЛА на предприятие в Пензе ранены два человека

Мельниченко: в Пензе при атаке БПЛА на предприятие ранены два человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пензе два человека ранены при атаке беспилотником двух предприятий.
  • Взрывной волной выбиты стекла в двух многоквартирных домах.
УФА, 1 июл - РИА Новости. Два человека ранены при атаке беспилотником двух предприятий в Пензе, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.
Он заявил, что утром вражеские БПЛА атаковали два предприятия в Пензе.
"На одном из предприятий ранены два человека. Женщине медицинская помощь оказана амбулаторно. Мужчина получил серьезное осколочное ранение, был экстренно прооперирован. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии", - сказал в видеообращении Мельниченко.
Он добавил, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.
Кроме того, по информации губернатора, взрывной волной выбиты стекла в двух многоквартирных домах.
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