При атаке БПЛА на предприятие в Пензе ранены два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пензе два человека ранены при атаке беспилотником двух предприятий.
- Взрывной волной выбиты стекла в двух многоквартирных домах.
УФА, 1 июл - РИА Новости. Два человека ранены при атаке беспилотником двух предприятий в Пензе, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.
Он заявил, что утром вражеские БПЛА атаковали два предприятия в Пензе.
"На одном из предприятий ранены два человека. Женщине медицинская помощь оказана амбулаторно. Мужчина получил серьезное осколочное ранение, был экстренно прооперирован. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии", - сказал в видеообращении Мельниченко.
Он добавил, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.
Кроме того, по информации губернатора, взрывной волной выбиты стекла в двух многоквартирных домах.