В Запорожской области за сутки три человека ранены из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ За сутки зафиксировано 15 фактов атак ВСУ на населенные пункты Запорожской области.

В результате атак пострадали три человека: двое в городах и один в селе, им оказывается медицинская помощь.

В Каменско-Днепровском муниципальном округе и районе села Константиновка Мелитопольского городского округа атаке БПЛА подверглись гражданские автомобили, пострадавших нет.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Три человека ранены за сутки из-за атак ВСУ в Запорожской области, атакам подверглись также несколько гражданских автомобилей, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки зафиксировано 15 фактов целенаправленных атак противника на населенные пункты Запорожской области , пострадали три человека" , - написал Балицкий в своем канале на платформе Макс

В пгт Михайловка в результате падения осколков БПЛА пострадал мужчина 1966 года рождения. В городе Каменка-Днепровская осколочные ранения получила местная жительница 1981 года рождения. В селе Семеновка Пологовского муниципального округа беспилотник ударил по территории частного жилого дома — тяжелые ранения получила женщина 1946 года рождения, она доставлена в медицинское учреждение. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, написал губернатор.