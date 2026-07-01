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В Запорожской области за сутки три человека ранены из-за атак ВСУ - РИА Новости, 01.07.2026
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11:55 01.07.2026
В Запорожской области за сутки три человека ранены из-за атак ВСУ

Балицкий: в Запорожской области за сутки три человека ранены из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки зафиксировано 15 фактов атак ВСУ на населенные пункты Запорожской области.
  • В результате атак пострадали три человека: двое в городах и один в селе, им оказывается медицинская помощь.
  • В Каменско-Днепровском муниципальном округе и районе села Константиновка Мелитопольского городского округа атаке БПЛА подверглись гражданские автомобили, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Три человека ранены за сутки из-за атак ВСУ в Запорожской области, атакам подверглись также несколько гражданских автомобилей, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зафиксировано 15 фактов целенаправленных атак противника на населенные пункты Запорожской области, пострадали три человека" , - написал Балицкий в своем канале на платформе Макс.
В пгт Михайловка в результате падения осколков БПЛА пострадал мужчина 1966 года рождения. В городе Каменка-Днепровская осколочные ранения получила местная жительница 1981 года рождения. В селе Семеновка Пологовского муниципального округа беспилотник ударил по территории частного жилого дома — тяжелые ранения получила женщина 1946 года рождения, она доставлена в медицинское учреждение. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, написал губернатор.
В Каменско-Днепровском муниципальном округе, на автомобильной дороге Днепровка — Заповитное атаке БПЛА подверглись два гражданских автомобиля. Также под удар беспилотника попал гражданский автомобиль в районе села Константиновка Мелитопольского городского округа. Балицкий отметил, что к счастью, пострадавших нет.
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