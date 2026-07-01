В Астрахани 18 человек с сальмонеллезом находятся в больнице

Краткий пересказ от РИА ИИ В Астрахани 18 человек с подтвержденным диагнозом «сальмонеллез» находятся в больнице, среди них трое детей.

Предположительно, причиной заболевания стала еда из одного из предприятий общепита, с 24 июня зарегистрировано 34 случая заболевания.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Восемнадцать человек с подтвержденным диагнозом "сальмонеллез" в настоящее время находятся в больнице Астрахани, сообщает минздрав Астраханской области.

По данным следствия, с 24 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани . Одна женщина скончалась. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что всего за неделю заболели 34 человека. По информации минздрава региона, лабораторно и клинически диагноз "сальмонеллез" на сегодняшний день подтвержден у 25 пациентов.

"В настоящий момент на госпитализации в областной инфекционной больнице находится 18 пациентов с подтвержденным диагнозом "сальмонеллез", трое из которых - дети", - говорится в сообщении

По информации минздрава, все пациенты - в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет, они получают всю необходимую медицинскую помощь.