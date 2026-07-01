США могут сократить военное присутствие в Саудовской Аравии, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ США рассматривают возможность сокращения своего военного присутствия в Саудовской Аравии на фоне разногласий с королевством вокруг конфликта в Иране.

Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива выступали за дипломатическое решение конфликта с Ираном и предупреждали о возможных негативных последствиях попытки свержения властей в Иране.

Разногласия США и Саудовской Аравии возникли на фоне американской операции «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива, который был закрыт Ираном в начале конфликта.

ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США рассматривают возможность сокращения своего военного присутствия в Саудовской Аравии на фоне разногласий с королевством вокруг конфликта в Иране, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с обсуждениями.

WSJ напоминает, что во время первого срока американского президента Дональда Трампа США нарастили военное присутствие на базе Принц Султан в Саудовской Аравии для сдерживания Ирана. Однако Вашингтон и Эр-Рияд разошлись во взглядах насчет операции "Эпическая ярость", которую США начали против Ирана в феврале текущего года: Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива выступали за дипломатическое решение и предупреждали, что попытка свержения властей в Иране может ударить по рынку нефти, экономике США и стабильности региона.

"Сейчас США рассматривают возможность сокращения своего (военного - ред.) присутствия в Саудовской Аравии и сосредоточения своих сил в странах, которые оказывали большую поддержку во время войны, включая Израиль и Иорданию", - говорится в публикации.

Разногласия США и Саудовской Аравии возникли на фоне американской операции "Проект Свобода" по выводу судов из стратегически важного Ормузского пролива, который был закрыт Ираном в начале конфликта. Трамп в мае объявил, что безопасно проведет нефтяные танкеры и коммерческие суда из ограниченных водных путей. Как пишет газета, союзники США в Персидском заливе были удивлены этим шагом. Саудовская Аравия, опасаясь эскалации, вскоре заблокировала доступ американских военных к своим базам и воздушному пространству, которые были необходимы для проведения миссии.

В ответ Вашингтон пригрозил задержать поставки систем-перехватчиков, которые Саудовская Аравия использует для защиты от иранских ракет и беспилотников. Это вынудило Эр-Рияд снять ограничения на использование своих баз и воздушного пространства, рассказали изданию арабские чиновники. Однако США не стали возобновлять операцию "Проект Свобода". Вместо этого американские военные тайно координировали вывод торговых судов из региона ночью с отключенными транспондерами, утверждает издание.