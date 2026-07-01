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США могут сократить военное присутствие в Саудовской Аравии, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2026
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14:28 01.07.2026 (обновлено: 14:29 01.07.2026)
США могут сократить военное присутствие в Саудовской Аравии, пишут СМИ

WSJ: США рассматривают возможность сокращения присутствия в Саудовской Аравии

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Nicholas MartinezАмериканская военная база Дженкинс в Королевстве Саудовская Аравия
Американская военная база Дженкинс в Королевстве Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Nicholas Martinez
Американская военная база Дженкинс в Королевстве Саудовская Аравия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США рассматривают возможность сокращения своего военного присутствия в Саудовской Аравии на фоне разногласий с королевством вокруг конфликта в Иране.
  • Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива выступали за дипломатическое решение конфликта с Ираном и предупреждали о возможных негативных последствиях попытки свержения властей в Иране.
  • Разногласия США и Саудовской Аравии возникли на фоне американской операции «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива, который был закрыт Ираном в начале конфликта.
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США рассматривают возможность сокращения своего военного присутствия в Саудовской Аравии на фоне разногласий с королевством вокруг конфликта в Иране, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с обсуждениями.
WSJ напоминает, что во время первого срока американского президента Дональда Трампа США нарастили военное присутствие на базе Принц Султан в Саудовской Аравии для сдерживания Ирана. Однако Вашингтон и Эр-Рияд разошлись во взглядах насчет операции "Эпическая ярость", которую США начали против Ирана в феврале текущего года: Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива выступали за дипломатическое решение и предупреждали, что попытка свержения властей в Иране может ударить по рынку нефти, экономике США и стабильности региона.
Иран запускает ракеты в сторону Иордании - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Источник: присутствие в Иордании баз США перестало быть надежной защитой
30 июня, 04:07
"Сейчас США рассматривают возможность сокращения своего (военного - ред.) присутствия в Саудовской Аравии и сосредоточения своих сил в странах, которые оказывали большую поддержку во время войны, включая Израиль и Иорданию", - говорится в публикации.
Разногласия США и Саудовской Аравии возникли на фоне американской операции "Проект Свобода" по выводу судов из стратегически важного Ормузского пролива, который был закрыт Ираном в начале конфликта. Трамп в мае объявил, что безопасно проведет нефтяные танкеры и коммерческие суда из ограниченных водных путей. Как пишет газета, союзники США в Персидском заливе были удивлены этим шагом. Саудовская Аравия, опасаясь эскалации, вскоре заблокировала доступ американских военных к своим базам и воздушному пространству, которые были необходимы для проведения миссии.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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18 июня, 19:13
В ответ Вашингтон пригрозил задержать поставки систем-перехватчиков, которые Саудовская Аравия использует для защиты от иранских ракет и беспилотников. Это вынудило Эр-Рияд снять ограничения на использование своих баз и воздушного пространства, рассказали изданию арабские чиновники. Однако США не стали возобновлять операцию "Проект Свобода". Вместо этого американские военные тайно координировали вывод торговых судов из региона ночью с отключенными транспондерами, утверждает издание.
Госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе посетил ОАЭ, Кувейт и Бахрейн, но не поехал в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде это восприняли как демонстративный недружественный жест, сообщает WPJ. В администрации Трампа отвергли такую трактовку, заявив, что Рубио провел продуктивные переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом в Бахрейне, а отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом остаются прочными.
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СМИ: Польша расценила сокращение военного присутствия США как предательство
23 мая, 13:34
 
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