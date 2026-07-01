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Apple должна исполнить предупреждение ФАС до 15 июля - РИА Новости, 01.07.2026
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19:37 01.07.2026 (обновлено: 19:48 01.07.2026)
Apple должна исполнить предупреждение ФАС до 15 июля

Apple должна исполнить предупреждение ФАС до 15 июля, иначе фирме грозит штраф

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС выдала предупреждение Apple из-за установки по умолчанию иностранной поисковой системы и неисполнения требований о предустановке российского ПО на устройства.
  • Срок исполнения предупреждения — до 15 июля 2026 года.
  • В случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит дело и при установлении нарушения Apple грозит штраф до 4 миллиардов рублей.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Apple должна исполнить предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России до 15 июля, иначе компании грозит штраф до 4 миллиардов рублей, заявили в ведомстве.
Ранее в среду ФАС выдала предупреждение Apple из-за того, что на iPhone и iPad по умолчанию установлена иностранная поисковая система, а также из-за неисполнения компанией требований законодательства о предустановке российского ПО на устройства.
"В соответствии с Законом о защите конкуренции и ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple, которая была подтверждена судебными инстанциями, служба выдала компании предупреждение. Срок исполнения предупреждения – до 15 июля 2026 года", - заявили в ФАС.
"В случае неисполнения предупреждения ФАС в соответствии с антимонопольным законодательством возбудит дело. По итогам его рассмотрения и при установлении нарушения Закона о защите конкуренции по предварительной оценке Apple грозит штраф до 4 миллиардов рублей", - добавили в ведомстве.
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