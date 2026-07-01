Apple должна исполнить предупреждение ФАС до 15 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФАС выдала предупреждение Apple из-за установки по умолчанию иностранной поисковой системы и неисполнения требований о предустановке российского ПО на устройства.
- Срок исполнения предупреждения — до 15 июля 2026 года.
- В случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит дело и при установлении нарушения Apple грозит штраф до 4 миллиардов рублей.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Apple должна исполнить предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России до 15 июля, иначе компании грозит штраф до 4 миллиардов рублей, заявили в ведомстве.
"В соответствии с Законом о защите конкуренции и ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple, которая была подтверждена судебными инстанциями, служба выдала компании предупреждение. Срок исполнения предупреждения – до 15 июля 2026 года", - заявили в ФАС.
"В случае неисполнения предупреждения ФАС в соответствии с антимонопольным законодательством возбудит дело. По итогам его рассмотрения и при установлении нарушения Закона о защите конкуренции по предварительной оценке Apple грозит штраф до 4 миллиардов рублей", - добавили в ведомстве.