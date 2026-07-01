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Анохин рассказал об итогах реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство" - РИА Новости, 01.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
09:38 01.07.2026
Анохин рассказал об итогах реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство"

Василий Анохин рассказал о реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство"

© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В прошлом году в Смоленской области удалось благоустроить ряд объектов в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", сообщил губернатор Василий Анохин.
Итоги реализации данного нацпроекта подвели на заседании правительства региона.
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Смоленске завершили благоустройство восточного участка крепостной стены. Здесь появились удобные пешеходные дорожки, современные зоны отдыха со скамейками и качелями, информационные стенды и другие элементы благоустройства. Историческая территория стала комфортным местом для прогулок и отдыха всей семьей", - написал Анохин на платформе "Макс".
Он добавил, что большая работа проведена в Вязьме. В туристическом центре города благоустроили набережную и центральные общественные пространства, установили новые скамейки, урны, перголы, шезлонги, лежаки и цветочницы. Кроме того, приобрели современный сценический комплекс, который позволит проводить еще больше культурных и праздничных мероприятий.
В Хиславичах, которые готовятся отметить свое 500-летие, установили новые торговые павильоны и обновили здание автобусной кассы. Ряд объектов отремонтировали на мемориальном комплексе "Соловьева переправа" в Кардымовском округе, а также благоустроили прилегающую территорию.
"Масштабное обновление получила инфраструктура музея-заповедника "Гнездово". Здесь созданы новые рекреационные зоны, появились кассовый павильон, музейные и образовательные пространства, кафе, палаточный лагерь, детская и смотровая площадки. Территорию оснастили современным освещением, системой музыкальной трансляции, навигацией, велопарковками, арт-объектами и средствами безопасности", - отметил губернатор.
В национальном парке "Смоленское Поозерье" благоустроили туристические маршруты и места отдыха, установили информационные стенды.
"Работа продолжается и в этом году. В Рославле благоустраиваем территории возле памятника князю Ростиславу, монумента "Танк Т-34" и в парке "Бурцева гора". В Вязьме продолжаем обновление туристического центра. Уже выполнена архитектурно-художественная подсветка фасада Дворца культуры "Центральный" на Советской площади, благоустраиваем территорию вокруг памятника В.И. Ленину, создаем новые площадки для проведения культурно-массовых мероприятий", - подчеркнул глава региона.
По его словам, укреплять туристический потенциал региона помогает и бизнес. Ежегодно проводят областной грантовый конкурс в сфере туризма, на средства которого проходят новые туристические проекты и событийные мероприятия.
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Смоленская областьСмоленская областьВязьмаВасилий АнохинСмоленск
 
 
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