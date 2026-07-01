Анохин рассказал об итогах реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В прошлом году в Смоленской области удалось благоустроить ряд объектов в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", сообщил губернатор Василий Анохин.

Итоги реализации данного нацпроекта подвели на заседании правительства региона.

"В Смоленске завершили благоустройство восточного участка крепостной стены. Здесь появились удобные пешеходные дорожки, современные зоны отдыха со скамейками и качелями, информационные стенды и другие элементы благоустройства. Историческая территория стала комфортным местом для прогулок и отдыха всей семьей", - написал Анохин на платформе "Макс".

Он добавил, что большая работа проведена в Вязьме. В туристическом центре города благоустроили набережную и центральные общественные пространства, установили новые скамейки, урны, перголы, шезлонги, лежаки и цветочницы. Кроме того, приобрели современный сценический комплекс, который позволит проводить еще больше культурных и праздничных мероприятий.

В Хиславичах, которые готовятся отметить свое 500-летие, установили новые торговые павильоны и обновили здание автобусной кассы. Ряд объектов отремонтировали на мемориальном комплексе "Соловьева переправа" в Кардымовском округе, а также благоустроили прилегающую территорию.

"Масштабное обновление получила инфраструктура музея-заповедника "Гнездово". Здесь созданы новые рекреационные зоны, появились кассовый павильон, музейные и образовательные пространства, кафе, палаточный лагерь, детская и смотровая площадки. Территорию оснастили современным освещением, системой музыкальной трансляции, навигацией, велопарковками, арт-объектами и средствами безопасности", - отметил губернатор.

В национальном парке "Смоленское Поозерье" благоустроили туристические маршруты и места отдыха, установили информационные стенды.

"Работа продолжается и в этом году. В Рославле благоустраиваем территории возле памятника князю Ростиславу, монумента "Танк Т-34" и в парке "Бурцева гора". В Вязьме продолжаем обновление туристического центра. Уже выполнена архитектурно-художественная подсветка фасада Дворца культуры "Центральный" на Советской площади, благоустраиваем территорию вокруг памятника В.И. Ленину, создаем новые площадки для проведения культурно-массовых мероприятий", - подчеркнул глава региона.