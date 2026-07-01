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Эксперт рассказала, в каких регионах России можно отдохнуть со скидкой - РИА Новости, 01.07.2026
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18:09 01.07.2026
Эксперт рассказала, в каких регионах России можно отдохнуть со скидкой

Высоканова: Анапы и Сочи предлагают в этом году больше всего акций для туристов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курорты Анапы и Сочи предлагают больше всего акций и спецпредложений для туристов в этом году.
  • В Анапе отели не торопятся поднимать цены и активно предлагают скидки.
  • Продажи туров в Анапу, Сочи и другие популярные направления на сентябрь — октябрь идут активно благодаря скидкам.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Курорты Анапы и Сочи предлагают в этом году больше всего акций и спецпредложений для туристов, рассказала генеральный директор туроператора "Мультитур" Юлия Высоканова.
"Больше всего скидок сейчас в растущей Анапе. Отели курорта очень взвешенно относятся к вопросу ценообразования в этом году, не торопятся поднимать цены, одна акция сменяет другую", - сообщила она.
Сочи в этом году тоже акций и спецпредложений больше, чем обычно. Скидки обычно не более 10-20% с тарифа, но ранее их на период высокого сезона в Сочи просто не бывало", - добавила Высоканова, слова которой цитирует АТОР.
По ее словам, в отличие от Анапы и Сочи, в Геленджике скидок сейчас почти нет, они единичны. В отелях Туапсинского района дисконтов тоже немного, но, по ее словам, это естественно, так как цены изначально были достаточно низкие.
По данным "Мультитур", в десятку лидеров по спросу в этом году входят Анапа, Сочи, Геленджик, Туапсе, Абхазия, Подмосковье, Крым, Белоруссия, отели и санатории Средней полосы России и Кавказские Минеральные Воды.
Продажи на сентябрь-октябрь, также во многом благодаря скидкам, пока идут достаточно активно: по таким направлениям, как Абхазия, Анапа, Подмосковье, Кавминводы и Сочи.
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