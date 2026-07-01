Эксперт рассказала, в каких регионах России можно отдохнуть со скидкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Курорты Анапы и Сочи предлагают больше всего акций и спецпредложений для туристов в этом году.

В Анапе отели не торопятся поднимать цены и активно предлагают скидки.

Продажи туров в Анапу, Сочи и другие популярные направления на сентябрь — октябрь идут активно благодаря скидкам.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Курорты Анапы и Сочи предлагают в этом году больше всего акций и спецпредложений для туристов, рассказала генеральный директор туроператора "Мультитур" Юлия Высоканова.

"Больше всего скидок сейчас в растущей Анапе . Отели курорта очень взвешенно относятся к вопросу ценообразования в этом году, не торопятся поднимать цены, одна акция сменяет другую", - сообщила она.

"В Сочи в этом году тоже акций и спецпредложений больше, чем обычно. Скидки обычно не более 10-20% с тарифа, но ранее их на период высокого сезона в Сочи просто не бывало", - добавила Высоканова, слова которой цитирует АТОР.

По ее словам, в отличие от Анапы и Сочи, в Геленджике скидок сейчас почти нет, они единичны. В отелях Туапсинского района дисконтов тоже немного, но, по ее словам, это естественно, так как цены изначально были достаточно низкие.

По данным "Мультитур", в десятку лидеров по спросу в этом году входят Анапа, Сочи, Геленджик, Туапсе, Абхазия, Подмосковье, Крым, Белоруссия, отели и санатории Средней полосы России и Кавказские Минеральные Воды.