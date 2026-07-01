Украинец, с ножом атаковавший людей в Амстердаме, останется под стражей

Краткий пересказ от РИА ИИ Окружной суд Амстердама вновь продлил содержание под стражей украинскому гражданину, напавшему с ножом на прохожих.

27 марта 2025 года мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама, пять человек были ранены.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Окружной суд Амстердама вновь продлил содержание под стражей украинскому гражданину, напавшему с ножом на прохожих в центре столицы Нидерландов в марте 2025 года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры города Эверт Бурстра.

Окружной суд Амстердама провел в среду шестое предварительное слушание по делу гражданина Украины , подозреваемого в нападении с ножом на людей в центре столицы.

"Сегодняшнее заседание было коротким. Было решено, что подозреваемый останется под стражей", - сказал Бурстра.

Двадцать седьмого марта 2025 года мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены. Подозреваемый был задержан, им оказался 30-летний гражданин Украины. Прокуратура Нидерландов объявила, что нападавший мог иметь террористический умысел.