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Украинец, с ножом атаковавший людей в Амстердаме, останется под стражей - РИА Новости, 01.07.2026
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17:26 01.07.2026 (обновлено: 17:31 01.07.2026)
Украинец, с ножом атаковавший людей в Амстердаме, останется под стражей

Бурстра: украинец, с ножом атаковавший прохожих в Амстердаме, останется в тюрьме

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Окружной суд Амстердама вновь продлил содержание под стражей украинскому гражданину, напавшему с ножом на прохожих.
  • 27 марта 2025 года мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама, пять человек были ранены.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Окружной суд Амстердама вновь продлил содержание под стражей украинскому гражданину, напавшему с ножом на прохожих в центре столицы Нидерландов в марте 2025 года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры города Эверт Бурстра.
Окружной суд Амстердама провел в среду шестое предварительное слушание по делу гражданина Украины, подозреваемого в нападении с ножом на людей в центре столицы.
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"Сегодняшнее заседание было коротким. Было решено, что подозреваемый останется под стражей", - сказал Бурстра.
Двадцать седьмого марта 2025 года мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены. Подозреваемый был задержан, им оказался 30-летний гражданин Украины. Прокуратура Нидерландов объявила, что нападавший мог иметь террористический умысел.
Нидерландская телерадиокорпорация NOS сообщала, что напавший по имени Роман Д. оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе, он мечтал оказаться в европейской тюрьме.
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