Электрогенератор передали из Республики Алтай бойцам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Электрогенератор передали бойцам войск беспилотных летательных систем, участникам спецоперации, из Республики Алтай.
БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Электрогенератор передали из Республики Алтай бойцам войск беспилотных летательных систем, участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Народный фронт передал электрогенератор бойцам войск беспилотных летательных систем. Это бесперебойный свет для станций управления и зарядка для "птиц", которые ежедневно выполняют боевую задачу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что генератор для подразделения закупило ООО "Алма", сеть магазинов "Сила воды".
"Спасибо директору компании Алексею Юрьевичу Коротких за неравнодушие. Когда техника в работе, победа ближе", - подчеркнули в "Народном фронте".