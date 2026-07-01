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Электрогенератор передали из Республики Алтай бойцам СВО - РИА Новости, 01.07.2026
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Надежные люди
 
13:17 01.07.2026
Электрогенератор передали из Республики Алтай бойцам СВО

На Алтае передали электрогенератор бойцам войск БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Электрогенератор передали бойцам войск беспилотных летательных систем, участникам спецоперации, из Республики Алтай.
БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Электрогенератор передали из Республики Алтай бойцам войск беспилотных летательных систем, участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Народный фронт передал электрогенератор бойцам войск беспилотных летательных систем. Это бесперебойный свет для станций управления и зарядка для "птиц", которые ежедневно выполняют боевую задачу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что генератор для подразделения закупило ООО "Алма", сеть магазинов "Сила воды".
"Спасибо директору компании Алексею Юрьевичу Коротких за неравнодушие. Когда техника в работе, победа ближе", - подчеркнули в "Народном фронте".
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