Электрогенератор передали из Республики Алтай бойцам СВО

БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Электрогенератор передали из Республики Алтай бойцам войск беспилотных летательных систем, участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".

"Народный фронт передал электрогенератор бойцам войск беспилотных летательных систем. Это бесперебойный свет для станций управления и зарядка для "птиц", которые ежедневно выполняют боевую задачу", - говорится в сообщении.