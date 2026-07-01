На Алтае двух туристов унесло в реку Катунь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Республике Алтай у села Манжерок в реку Катунь унесло двух мужчин с интервалом в несколько часов.
- Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России обследуют береговую линию вниз по течению реки.
- МЧС напоминает о необходимости купаться только на оборудованных пляжах и обращает внимание на опасность купания в горных реках.
БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Двух туристов унесло в реку Катунь у села Манжерок в Республике Алтай за один день с интервалом в несколько часов, мужчин ищут, сообщили в региональном главке МЧС.
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“Два происшествия на воде в Майминском районе. В 7.55 поступило сообщение от очевидцев, что вблизи села Манжерок при купании в реке Катунь унесло течением мужчину. Спустя четыре часа поступило сообщение, что недалеко от предыдущего места происшествия унесло течением еще одного мужчину при очевидных обстоятельствах во время купания в реке Катунь”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России пешком обследуют береговую линию вниз по течению реки.
“МЧС России напоминает: купайся только на оборудованных пляжах; в горных реках сильное течение, купание в них смертельно опасно; не игнорируй знак "Купание запрещено"”, - подчеркивают в главке.