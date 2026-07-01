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На Алтае двух туристов унесло в реку Катунь - РИА Новости, 01.07.2026
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11:39 01.07.2026
На Алтае двух туристов унесло в реку Катунь

На Алтае двух мужчин унесло в реку Катунь с интервалом в несколько часов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРека Катунь на границе Алтайского края и Республики Алтай
Река Катунь на границе Алтайского края и Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Река Катунь на границе Алтайского края и Республики Алтай. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Республике Алтай у села Манжерок в реку Катунь унесло двух мужчин с интервалом в несколько часов.
  • Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России обследуют береговую линию вниз по течению реки.
  • МЧС напоминает о необходимости купаться только на оборудованных пляжах и обращает внимание на опасность купания в горных реках.
БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Двух туристов унесло в реку Катунь у села Манжерок в Республике Алтай за один день с интервалом в несколько часов, мужчин ищут, сообщили в региональном главке МЧС.
«
“Два происшествия на воде в Майминском районе. В 7.55 поступило сообщение от очевидцев, что вблизи села Манжерок при купании в реке Катунь унесло течением мужчину. Спустя четыре часа поступило сообщение, что недалеко от предыдущего места происшествия унесло течением еще одного мужчину при очевидных обстоятельствах во время купания в реке Катунь”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России пешком обследуют береговую линию вниз по течению реки.
“МЧС России напоминает: купайся только на оборудованных пляжах; в горных реках сильное течение, купание в них смертельно опасно; не игнорируй знак "Купание запрещено"”, - подчеркивают в главке.
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РоссияРеспублика АлтайМайминский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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