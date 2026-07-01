Теннисистка Александрова вышла в третий раунд Уимблдонского турнира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий раунд Уимблдонского турнира.
- В матче второго круга Александрова обыграла Ланлану Тараруди из Таиланда со счетом 7:5, 7:5.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий раунд Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче второго круга Александрова (18-й номер посева) нанесла поражение 99-й ракетке мира Ланлане Тараруди из Таиланда со счетом 7:5, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.
Wimbledon WTA
01 июля 2026 • начало в 19:55
Завершен
2 : 07:57:5
В следующем раунде 31-летняя Александрова, лучшим достижением которой на Уимблдоне был выход в четвертый круг, сыграет с американкой Ивой Йович (16).
В другом матче дня швейцарка Белинда Бенчич (11) обыграла китаянку Ван Сиюй со счетом 7:5, 6:0.