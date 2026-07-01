Теннисистка Александрова вышла в третий раунд Уимблдонского турнира

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий раунд Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

В следующем раунде 31-летняя Александрова, лучшим достижением которой на Уимблдоне был выход в четвертый круг, сыграет с американкой Ивой Йович (16).