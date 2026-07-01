В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Казани и Нижнекамска («Бегишево») введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска ("Бегишево"), сообщила Росавиация.
"Аэропорты Казани, Нижнекамска ("Бегишево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.