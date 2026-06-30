Краткий пересказ от РИА ИИ
- Резкий перепад между жарой и холодными напитками может истончать эмаль, вызывать микротрещины и усиливать чувствительность зубов, рассказал стоматолог Александр Коростелев.
- Более 40% взрослых сталкиваются с повышенной чувствительностью зубов в летний период.
- Для защиты эмали рекомендуется использовать средства с высоким содержанием фтора, кальция и гидроксиапатита.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Резкий перепад между жарой и холодными напитками может истончать эмаль, вызывать микротрещины и усиливать чувствительность зубов, рассказал стоматолог-ортопед, гнатолог, член отраслевой экспертизы брендов APADENT и APAGARD Александр Коростелев.
"Летом холодные напитки, мороженое и другие освежающие продукты становятся привычной частью рациона. Однако резкий температурный контраст между жарой на улице и охлажденной пищей может усиливать чувствительность зубов и провоцировать микротрещины. Проблема возникает при истончении эмали под воздействием абразивной чистки и обезвоживания, которое снижает защитные свойства слюны", - сказал Коростелев NEWS.ru.
По словам врача, с повышенной чувствительностью зубов в летний период сталкиваются более 40% взрослых. Для защиты эмали он рекомендует использовать средства с высоким содержанием фтора, кальция и гидроксиапатита - реминерализующие гели, пасты и ополаскиватели, которые помогают восстановить плотность эмали и снизить чувствительность к холоду.
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