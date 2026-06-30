Стоматолог рассказал, как справиться с чувствительностью зубов летом

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Резкий перепад между жарой и холодными напитками может истончать эмаль, вызывать микротрещины и усиливать чувствительность зубов, рассказал стоматолог-ортопед, гнатолог, член отраслевой экспертизы брендов APADENT и APAGARD Александр Коростелев.

По словам врача, с повышенной чувствительностью зубов в летний период сталкиваются более 40% взрослых. Для защиты эмали он рекомендует использовать средства с высоким содержанием фтора, кальция и гидроксиапатита - реминерализующие гели, пасты и ополаскиватели, которые помогают восстановить плотность эмали и снизить чувствительность к холоду.