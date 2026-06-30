Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако

Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако

© REUTERS / Alexandre Dimou Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако

Жена бизнесмена Ермолаева не пострадала при взрыве в Монако, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали мужчина, женщина и ребенок.

Супруга украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анна не пострадала, так как находилась в другом месте.

По информации газеты Figaro, Вадим Ермолаев получил сильные ранения ног, его спутница потеряла ногу и еще одну ступню, а сын предпринимателя получил ожоги по всему телу.

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Супруга украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анна в результате взрыва в Монако не пострадала, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших, предположительно, стал украинский бизнесмен Ермолаев . По словам генпрокурора княжества Стефана Тибо, взрыв не квалифицируется как теракт. Правоохранители пока не сообщали о задержании предполагаемого подозреваемого.

"Официальная жена бизнесмена Вадима Ермолаева, возле дома которого в Монако вечером 29 июня прогремел взрыв, не получила ранения, она физически находилась в другом месте. Из собственных источников в правоохранительных органах стало известно, что в тяжелом состоянии находится другая женщина", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

Супруга бизнесмена Анна Ермолаева, слова которой приводит телеканал, заявила, что не готова рассказывать о подробностях инцидента.

"Сейчас мы находимся в состоянии сильного стресса и активно сотрудничаем со следствием и правоохранительными органами", — сказала Ермолаева.