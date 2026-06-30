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Жена бизнесмена Ермолаева не пострадала при взрыве в Монако, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2026
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23:03 30.06.2026
Жена бизнесмена Ермолаева не пострадала при взрыве в Монако, пишут СМИ

Жена украинского бизнесмена Ермолаева не пострадала при взрыве в Монако

© REUTERS / Alexandre DimouСотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали мужчина, женщина и ребенок.
  • Супруга украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анна не пострадала, так как находилась в другом месте.
  • По информации газеты Figaro, Вадим Ермолаев получил сильные ранения ног, его спутница потеряла ногу и еще одну ступню, а сын предпринимателя получил ожоги по всему телу.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Супруга украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анна в результате взрыва в Монако не пострадала, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших, предположительно, стал украинский бизнесмен Ермолаев. По словам генпрокурора княжества Стефана Тибо, взрыв не квалифицируется как теракт. Правоохранители пока не сообщали о задержании предполагаемого подозреваемого.
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"Официальная жена бизнесмена Вадима Ермолаева, возле дома которого в Монако вечером 29 июня прогремел взрыв, не получила ранения, она физически находилась в другом месте. Из собственных источников в правоохранительных органах стало известно, что в тяжелом состоянии находится другая женщина", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Супруга бизнесмена Анна Ермолаева, слова которой приводит телеканал, заявила, что не готова рассказывать о подробностях инцидента.
"Сейчас мы находимся в состоянии сильного стресса и активно сотрудничаем со следствием и правоохранительными органами", — сказала Ермолаева.
По информации газеты Figaro, при взрыве в Монако Ермолаев получил очень сильные ранения ног, в то время как его спутница потеряла ногу и еще одну ступню. Сына предпринимателя, которому 13 лет, отбросило взрывом на 20 метров, он получил ожоги по всему телу.
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