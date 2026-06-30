Россиян предупредили о жаре в некоторых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ На этой неделе в Центральной России, Поволжье и на Юге ожидается значительное повышение температуры.

В Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Самаре температура поднимется до 28–30 градусов, а в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре — до 32–34 градусов.

В Санкт-Петербурге температура не поднимется выше 24–26 градусов, а с четверга ожидаются обильные осадки.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Температура на этой неделе заметно вырастет в Центральной России, Поволжье и на Юге, в самых южных мегаполисах - Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре - достигнет 32-34 градусов, рассказали в компании "Яндекс".

"Уже с этого вторника и по пятницу включительно в Центральной России, Поволжье и на Юге установится жаркая погода. В Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Самаре температура вырастет до 28-30 градусов. А в самых южных мегаполисах - Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре - до 32-34 градусов", - говорится в исследовании компании.

Отмечается, что дополнительное усиление жарких погодных условий в мегаполисах даст эффект городского острова тепла, то есть явление, при котором в городских районах температура воздуха значительно выше, чем в окружающей загородной местности. Поэтому фактические температуры в отдельных районах городов могут оказаться даже выше прогнозируемого.

Несколько отличная картина сложится в Санкт-Петербурге. Во вторник и среду воздух не прогреется выше 24-26 градусов, а обильные осадки ожидаются уже начиная с этого четверга и продлятся до конца следующей недели.