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Россиян предупредили о жаре в некоторых регионах - РИА Новости, 30.06.2026
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11:22 30.06.2026 (обновлено: 11:37 30.06.2026)
Россиян предупредили о жаре в некоторых регионах

Россиян предупредили о жаре в Поволжье, Центральной России и на Юге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖара в России
Жара в России - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На этой неделе в Центральной России, Поволжье и на Юге ожидается значительное повышение температуры.
  • В Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Самаре температура поднимется до 28–30 градусов, а в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре — до 32–34 градусов.
  • В Санкт-Петербурге температура не поднимется выше 24–26 градусов, а с четверга ожидаются обильные осадки.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Температура на этой неделе заметно вырастет в Центральной России, Поволжье и на Юге, в самых южных мегаполисах - Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре - достигнет 32-34 градусов, рассказали в компании "Яндекс".
"Уже с этого вторника и по пятницу включительно в Центральной России, Поволжье и на Юге установится жаркая погода. В Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Самаре температура вырастет до 28-30 градусов. А в самых южных мегаполисах - Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре - до 32-34 градусов", - говорится в исследовании компании.
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Отмечается, что дополнительное усиление жарких погодных условий в мегаполисах даст эффект городского острова тепла, то есть явление, при котором в городских районах температура воздуха значительно выше, чем в окружающей загородной местности. Поэтому фактические температуры в отдельных районах городов могут оказаться даже выше прогнозируемого.
Несколько отличная картина сложится в Санкт-Петербурге. Во вторник и среду воздух не прогреется выше 24-26 градусов, а обильные осадки ожидаются уже начиная с этого четверга и продлятся до конца следующей недели.
В конце июня сильная волна жары накрыла Европу. Экстремальные температуры за 40 градусов и побитые исторические рекорды произошли во Франции, Испании, Бельгии, Германии, Чехии и Польше. Остатки этого мощного выброса тепла постепенно приходят и в Россию.
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