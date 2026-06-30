Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Украина превратилась в хаб террористической организации под руководством Владимира Зеленского.

По его словам, инцидент в Монако — прямое следствие существования на территории Украины режима Зеленского.

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский превратил Украину в хаб своей террористической организации, он и его окружение – аферисты, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук после взрыва в Монако.

Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших, предположительно, стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев . По словам генпрокурора княжества Стефана Тибо, взрыв не квалифицируется как теракт. Правоохранители пока не сообщали о задержании предполагаемого подозреваемого.

"В самом центре европейского континента создана, финансируется, всячески поддерживается и, самое главное, легализуется огромная террористическая организация. Режим постоянно проводит ликвидации и теракты по всему миру. Сегодня для себя открыли новый регион, ранее считавшийся "неприкасаемым". Сегодня территорию Украины Зеленский превратил в хаб своей террористической организации", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

По словам депутата, вместо того, чтобы Украина стала транзитной и генерирующей зоной благ, ресурсов, экономики и технологий, страну превратили просто в ЧВК во главе с Зеленским. Произошедший инцидент в Монако, по словам Дмитрука, - прямое следствие существования на территории Украины режима Зеленского.

"Многие пишут о мошеннических колл-центрах и связывают это с покушением. Здесь, наверное, важно отметить, что Зеленский - главный бенефициар и выгодоприобретатель всей деятельности колл-центров на Украине. В принципе, вся его работа и все его окружение - это сплошное аферистическое и террористическое движение", - добавил депутат.