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Зеленский превратил Украину в хаб своей терорганизации, заявил депутат Рады - РИА Новости, 30.06.2026
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22:57 30.06.2026
Зеленский превратил Украину в хаб своей терорганизации, заявил депутат Рады

Дмитрук: Зеленский превратил Украину в хаб своей террористической организации

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Украина превратилась в хаб террористической организации под руководством Владимира Зеленского.
  • По его словам, инцидент в Монако — прямое следствие существования на территории Украины режима Зеленского.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский превратил Украину в хаб своей террористической организации, он и его окружение – аферисты, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук после взрыва в Монако.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших, предположительно, стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. По словам генпрокурора княжества Стефана Тибо, взрыв не квалифицируется как теракт. Правоохранители пока не сообщали о задержании предполагаемого подозреваемого.
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"В самом центре европейского континента создана, финансируется, всячески поддерживается и, самое главное, легализуется огромная террористическая организация. Режим постоянно проводит ликвидации и теракты по всему миру. Сегодня для себя открыли новый регион, ранее считавшийся "неприкасаемым". Сегодня территорию Украины Зеленский превратил в хаб своей террористической организации", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По словам депутата, вместо того, чтобы Украина стала транзитной и генерирующей зоной благ, ресурсов, экономики и технологий, страну превратили просто в ЧВК во главе с Зеленским. Произошедший инцидент в Монако, по словам Дмитрука, - прямое следствие существования на территории Украины режима Зеленского.
"Многие пишут о мошеннических колл-центрах и связывают это с покушением. Здесь, наверное, важно отметить, что Зеленский - главный бенефициар и выгодоприобретатель всей деятельности колл-центров на Украине. В принципе, вся его работа и все его окружение - это сплошное аферистическое и террористическое движение", - добавил депутат.
Мэр французского города Фрежюс Давид Рашлин ранее заявил, что киевский режим вышел из-под контроля после взрыва в Монако.
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