В Сумах прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ Во вторник в Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Новые взрывы прогремели во вторник в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".

Ранее во вторник телеканал дважды сообщал о взрывах в городе.

"В Сумах слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".