В Сумах прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Новые взрывы прогремели во вторник в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник телеканал дважды сообщал о взрывах в городе.
"В Сумах слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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