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Европейская помощь Киеву может оказаться под угрозой после взрыва в Монако - РИА Новости, 30.06.2026
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22:36 30.06.2026
Европейская помощь Киеву может оказаться под угрозой после взрыва в Монако

Европейская помощь Украине может оказаться под угрозой после взрыва в Монако

© REUTERS / Alexandre DimouОграждение на месте взрыва в Монако
Ограждение на месте взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
Ограждение на месте взрыва в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание "Страна.ua" считает, что инцидент со взрывом во Франции может изменить отношение к выходцам с Украины в Монако и вызвать вопросы об адекватности украинских властей.
  • Приоритетной версией французских СМИ относительно заказчиков преступления является причастность к нему СБУ, что может усложнить Киеву задачу увеличения европейской поддержки.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Помощь европейских стран Украине может оказаться под угрозой срыва после взрыва в Монако, инцидент вызывает вопросы по поводу адекватности властей Киева, считает украинское издание "Страна.ua".
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших, предположительно, стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. По словам генпрокурора княжества Стефана Тибо, взрыв не квалифицируется как теракт. Правоохранители пока не сообщали о задержании предполагаемого подозреваемого.
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"В Монако может поменяться отношение к выходцам с Украины, так как в них, несмотря на их богатство, теперь будут видеть угрозу для безопасности и жизни всей прослойки населения. Возможен отток богатых людей, предпочитающих Монако, в другие "тихие гавани". Однако для Украины в целом важнее даже другое. А именно то, что покушение было совершено на предпринимателя, против которого Зеленский ввел санкции. То есть на человека, у которого тяжелые отношения с украинскими властями по определению", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Как пишут французские СМИ со ссылкой на источники, приоритетной версией относительно заказчиков преступления является причастность к нему СБУ. Противники поддержки Украины во Франции уже начинают использовать этот момент.
"И если версия о том, что следы организаторов взрыва ведут в Киев, получит развитие и подтверждение, это может усложнить для Киева задачу увеличения европейской поддержки, а также вызвать вопросы в целом об адекватности действующей украинской власти европейскому выбору", - добавили в издании.
По информации газеты Figaro, при взрыве в Монако Ермолаев получил очень сильные ранения ног, в то время как его спутница потеряла ногу и еще одну ступню. Сына предпринимателя, которому 13 лет, отбросило взрывом на 20 метров, он получил ожоги по всему телу.
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