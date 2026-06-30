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Прокуратура Ниццы начала расследование после взрыва в Монако - РИА Новости, 30.06.2026
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22:32 30.06.2026
Прокуратура Ниццы начала расследование после взрыва в Монако

Прокуратура Ниццы начала расследование по факту взрыва в Монако

© REUTERS / Alexandre DimouОграждение на месте взрыва в Монако
Ограждение на месте взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
Ограждение на месте взрыва в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура французской Ниццы начала расследование по факту взрыва в Монако.
  • По заявлению властей Монако, в результате взрыва пострадали мужчина, женщина и ребенок, произошедшее не квалифицируется как теракт.
  • Газета Figaro со ссылкой на источники сообщила, что, согласно приоритетной версии следствия, за взрывом может стоять СБУ.
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура французской Ниццы начала расследование после взрыва в Монако, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и к которому может быть причастна служба безопасности Украины (СБУ), сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на орган.
Ранее власти Монако начали расследование по факту покушения на убийство и размещения взрывного устройства в общественном месте.
"После взрыва, произошедшего вчера вечером в здании в Монако, (прокуратурой Ниццы - ред.) было начато расследование по факту "преступного сговора" и "хранения и применения взрывчатых веществ", - сказано в материале.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Газета Figaro со ссылкой на источники сообщила, что, согласно приоритетной версии следствия, за взрывом стоит СБУ. Правоохранители пока не сообщали о задержании предполагаемого подозреваемого.
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