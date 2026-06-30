Прокуратура Ниццы начала расследование после взрыва в Монако

Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Газета Figaro со ссылкой на источники сообщила, что, согласно приоритетной версии следствия, за взрывом стоит СБУ. Правоохранители пока не сообщали о задержании предполагаемого подозреваемого.