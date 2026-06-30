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Госминистр Монако назвал взрыв первым терактом в истории княжества - РИА Новости, 30.06.2026
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00:47 30.06.2026
Госминистр Монако назвал взрыв первым терактом в истории княжества

Мерман: взрыв в Монако, вероятно, стал первым терактом в истории княжества

© РИА Новости / Александр ВильфВид на порт Монте-Карло
Вид на порт Монте-Карло - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Вид на порт Монте-Карло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что взрыв в княжестве, вероятно, стал первым терактом в его истории.
  • По словам Мирмана, взрывное устройство, вероятно, содержало болты и дробь.
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Произошедший в Монако взрыв, вероятно, стал первым терактом в истории княжества, заявил государственный министр Монако Кристоф Мирман.
"Речь, вероятно, идет о теракте", - сказал Мирман в комментарии агентству Франс Пресс, который цитирует издание Nice-Matin.
По его словам, взрывное устройство, вероятно, содержало болты и дробь.
"Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда в княжестве происходит подобный акт", - добавил Мирона.
Ранее газета Figaro сообщила, что украинский олигарх, его жена и ребенок могли пострадать при мощном взрыве в Монако.
Монако - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
BFMTV: среди пострадавших при взрыве в Монако есть россияне и украинцы
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