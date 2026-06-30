Госминистр Монако назвал взрыв первым терактом в истории княжества

Краткий пересказ от РИА ИИ Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что взрыв в княжестве, вероятно, стал первым терактом в его истории.

По словам Мирмана, взрывное устройство, вероятно, содержало болты и дробь.

ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Произошедший в Монако взрыв, вероятно, стал первым терактом в истории княжества, заявил государственный министр Монако Кристоф Мирман.

"Речь, вероятно, идет о теракте", - сказал Мирман в комментарии агентству Франс Пресс, который цитирует издание Nice-Matin.

По его словам, взрывное устройство, вероятно, содержало болты и дробь.

"Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда в княжестве происходит подобный акт", - добавил Мирона.