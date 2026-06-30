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Основатель ChronoPay оспаривает в суде выговор за дневной сон в СИЗО - РИА Новости, 30.06.2026
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04:10 30.06.2026
Основатель ChronoPay оспаривает в суде выговор за дневной сон в СИЗО

Основатель ChronoPay Врублевский оспаривает в суде выговор за дневной сон в СИЗО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОснователь платежной системы ChronoPay Павел Врублевский в Хамовническом суде Москвы
Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель ChronoPay Павел Врублевский, осужденный за мошенничество, получил выговор за сон в дневное время в СИЗО-1 («Матросская тишина»).
  • Врублевский не согласен с выговором и отказался его подписывать, утверждая, что не спал в неположенное время.
  • Адвокаты предпринимателя подали иск в суд, указав, что в нормативно-правовых актах РФ отсутствует запрет на сон в какое-либо время суток, рассмотрение иска состоится в июле.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Основатель ChronoPay Павел Врублевский, осужденный за мошенничество, подал в суд иск к СИЗО-1 ("Матросская тишина") об отмене выговора, который он получил за сон в дневное время, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Как из них следует, поводом для обращения в суд стал выговор, который Врублевский получил за сон в неположенное время - днем - в СИЗО-1. При этом в документах отмечается, что арестованный не реагировал на замечания сотрудника следственного изолятора, поэтому Врублевскому был объявлен выговор - за нарушение правил внутреннего распорядка, указано в материалах.
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Вместе с тем, как следует из объяснения Врублевского, с которым также ознакомилось РИА Новости, он утверждал, что не спал в неположенное время, не согласен с выговором и отказался подписывать постановление.
В результате Врублевский подал иск в суд.
В исковом заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости, адвокаты предпринимателя указывали, что в нормативно-правовых актах РФ, регулирующих порядок содержания под стражей, "отсутствует запрет на сон в какое-либо время суток".
Рассмотрение иска состоится в июле.
На полях ПМЮФ член СПЧ Алексей Мельников рассказал РИА Новости, что комиссия по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы СПЧ подготовила изменения в правила внутреннего распорядка (ПВР) в СИЗО и колониях и в ближайшее время передаст их Минюсту и ФСИН.
В частности, правозащитники предлагают дополнить ПВР нормой, допускающей организацию двухчасового дневного сна для обвиняемых и подозреваемых в следственных изоляторах, в том числе по состоянию их здоровья. Кроме того, СПЧ считает нужным разрешить людям с мостовидными протезами иметь при себе ирригатор.
В изменениях, внесенных в ПВР в 2022 году, для арестованных закрепили восьмичасовой сон в ночное время, а также возможность "находиться на спальном месте в не отведенное для сна время, не расправляя спальное место". При этом сейчас в ПВР никак не регулируется вопрос о дневном сне.
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