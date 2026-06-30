Основатель ChronoPay оспаривает в суде выговор за дневной сон в СИЗО

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель ChronoPay Павел Врублевский, осужденный за мошенничество, получил выговор за сон в дневное время в СИЗО-1 («Матросская тишина»).

Врублевский не согласен с выговором и отказался его подписывать, утверждая, что не спал в неположенное время.

Адвокаты предпринимателя подали иск в суд, указав, что в нормативно-правовых актах РФ отсутствует запрет на сон в какое-либо время суток, рассмотрение иска состоится в июле.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Основатель ChronoPay Павел Врублевский, осужденный за мошенничество, подал в суд иск к СИЗО-1 ("Матросская тишина") об отмене выговора, который он получил за сон в дневное время, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

Как из них следует, поводом для обращения в суд стал выговор, который Врублевский получил за сон в неположенное время - днем - в СИЗО-1. При этом в документах отмечается, что арестованный не реагировал на замечания сотрудника следственного изолятора, поэтому Врублевскому был объявлен выговор - за нарушение правил внутреннего распорядка, указано в материалах.

Вместе с тем, как следует из объяснения Врублевского, с которым также ознакомилось РИА Новости, он утверждал, что не спал в неположенное время, не согласен с выговором и отказался подписывать постановление.

В результате Врублевский подал иск в суд.

В исковом заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости, адвокаты предпринимателя указывали, что в нормативно-правовых актах РФ , регулирующих порядок содержания под стражей, "отсутствует запрет на сон в какое-либо время суток".

Рассмотрение иска состоится в июле.

На полях ПМЮФ член СПЧ Алексей Мельников рассказал РИА Новости, что комиссия по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы СПЧ подготовила изменения в правила внутреннего распорядка (ПВР) в СИЗО и колониях и в ближайшее время передаст их Минюсту и ФСИН.

В частности, правозащитники предлагают дополнить ПВР нормой, допускающей организацию двухчасового дневного сна для обвиняемых и подозреваемых в следственных изоляторах, в том числе по состоянию их здоровья. Кроме того, СПЧ считает нужным разрешить людям с мостовидными протезами иметь при себе ирригатор.