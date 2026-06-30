ЦИК не приглашал на выборы в Госдуму наблюдателей из недружественных стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия России разослала приглашения представителям иностранных государств для участия в наблюдении за выборами в Госдуму РФ.
- Представители недружественных стран не получили приглашений для участия в международном наблюдении за сентябрьскими выборами в Госдуму.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России не приглашала представителей недружественных стран для участия в международном наблюдении за сентябрьскими выборами в Госдуму, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Павел Андреев.
"Нет, не приглашали", - сказал Андреев, отвечая РИА Новости на вопрос, приглашал ли ЦИК представителей недружественных государств для наблюдение за сентябрьскими выборами.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Кроме того, в единый день голосования запланированы также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.