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ЦИК не приглашал на выборы в Госдуму наблюдателей из недружественных стран - РИА Новости, 30.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
07:17 30.06.2026
ЦИК не приглашал на выборы в Госдуму наблюдателей из недружественных стран

Андреев: ЦИК не приглашал на выборы в ГД наблюдателей из недружественных стран

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа информационного центра ЦИК России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия России разослала приглашения представителям иностранных государств для участия в наблюдении за выборами в Госдуму РФ.
  • Представители недружественных стран не получили приглашений для участия в международном наблюдении за сентябрьскими выборами в Госдуму.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России не приглашала представителей недружественных стран для участия в международном наблюдении за сентябрьскими выборами в Госдуму, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Павел Андреев.
Член Центризбиркома отметил, что комиссия совсем недавно разослала приглашения представителям иностранных государств для участия в наблюдении за выборами в Госдуму РФ.
"Нет, не приглашали", - сказал Андреев, отвечая РИА Новости на вопрос, приглашал ли ЦИК представителей недружественных государств для наблюдение за сентябрьскими выборами.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Кроме того, в единый день голосования запланированы также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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