ВВС США впервые публично заявили о пуске ракеты LRASM с бомбардировщика B-2

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военно-воздушные силы США впервые публично объявили о запуске противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM) со стратегического бомбардировщика B-2.
- Запуск ракеты был произведен в рамках учений к северу от Марианских островов.
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы США впервые публично объявили о запуске противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM) со стратегического бомбардировщика B-2 в рамках недавних учений.
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"Тихоокеанские военно-воздушные силы США успешно отработали потопление корабля-мишени с помощью бомбардировщика B-2 Spirit к северу от Марианских островов", - говорится в заявлении Тихоокеанских ВВС США.
Отмечается, что бомбардировщик использовал противокорабельную ракету LRASM.
"Запуск ракеты LRASM с бомбардировщика B-2 Spirit стал для Тихоокеанских ВВС США важным шагом вперед в противодействии морским угрозам", - говорится в заявлении.
LRASM является дальнобойной малозаметной противокорабельной крылатой ракетой, предназначенной для поражения судов противника с безопасного расстояния. Ранее ВВС США не сообщали о возможности запуска этой ракеты с бомбардировщика B-2.