ВВС США впервые публично заявили о пуске ракеты LRASM с бомбардировщика B-2

Краткий пересказ от РИА ИИ Военно-воздушные силы США впервые публично объявили о запуске противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM) со стратегического бомбардировщика B-2.

Запуск ракеты был произведен в рамках учений к северу от Марианских островов.

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы США впервые публично объявили о запуске противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM) со стратегического бомбардировщика B-2 в рамках недавних учений.

« "Тихоокеанские военно-воздушные силы США успешно отработали потопление корабля-мишени с помощью бомбардировщика B-2 Spirit к северу от Марианских островов", - говорится в заявлении Тихоокеанских ВВС США.

Отмечается, что бомбардировщик использовал противокорабельную ракету LRASM.

"Запуск ракеты LRASM с бомбардировщика B-2 Spirit стал для Тихоокеанских ВВС США важным шагом вперед в противодействии морским угрозам", - говорится в заявлении.