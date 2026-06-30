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ВВС США впервые публично заявили о пуске ракеты LRASM с бомбардировщика B-2 - РИА Новости, 30.06.2026
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09:58 30.06.2026

ВВС США впервые публично заявили о пуске ракеты LRASM с бомбардировщика B-2

© Фото : public domain Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : public domain
Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-воздушные силы США впервые публично объявили о запуске противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM) со стратегического бомбардировщика B-2.
  • Запуск ракеты был произведен в рамках учений к северу от Марианских островов.
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы США впервые публично объявили о запуске противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM) со стратегического бомбардировщика B-2 в рамках недавних учений.
«

"Тихоокеанские военно-воздушные силы США успешно отработали потопление корабля-мишени с помощью бомбардировщика B-2 Spirit к северу от Марианских островов", - говорится в заявлении Тихоокеанских ВВС США.

Отмечается, что бомбардировщик использовал противокорабельную ракету LRASM.
"Запуск ракеты LRASM с бомбардировщика B-2 Spirit стал для Тихоокеанских ВВС США важным шагом вперед в противодействии морским угрозам", - говорится в заявлении.
LRASM является дальнобойной малозаметной противокорабельной крылатой ракетой, предназначенной для поражения судов противника с безопасного расстояния. Ранее ВВС США не сообщали о возможности запуска этой ракеты с бомбардировщика B-2.
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