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ВТБ окажет поддержку малому и среднему бизнесу в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 30.06.2026
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15:01 30.06.2026
ВТБ окажет поддержку малому и среднему бизнесу в Крыму и Севастополе

ВТБ поддержит клиентов из числа МСБ в Крыму и Севастополе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ
Вывеска ВТБ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВТБ готов предоставить кредитные каникулы, а также реструктуризацию пострадавшим клиентам среднего и малого бизнеса в Республике Крым и Севастополе на фоне режима ЧС регионального характера, сообщает банк.
"Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, столкнувшимся с трудностями при обслуживании кредитов, будет предоставлена отсрочка на погашение основного долга сроком до 12 месяцев, на уплату процентов - сроком до шести месяцев", - говорится в сообщении.
ВТБ также расширяет в Крыму и Севастополе действующие меры помощи клиентам, обеспечивая продолжение реализации ранее запущенных инвестиционных проектов, включая объекты в сфере жилстроительства.
Пострадавшие предприниматели и предприятия — клиенты ВТБ могут обратиться в офис банка, в клиентский центр или подать заявку через интернет-банк "Бизнес Платформа ВТБ" (18+). Вопрос будет рассмотрен в течение суток.
Все сервисы ВТБ в Крыму и Севастополе работают штатно, отделения открыты по обычному режиму работы и продолжают обслуживать клиентов, добавили в банке.
 
Республика КрымСевастопольВТБ (банк)
 
 
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