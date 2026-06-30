ВТБ окажет поддержку малому и среднему бизнесу в Крыму и Севастополе

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВТБ готов предоставить кредитные каникулы, а также реструктуризацию пострадавшим клиентам среднего и малого бизнеса в Республике Крым и Севастополе на фоне режима ЧС регионального характера, сообщает банк.

"Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, столкнувшимся с трудностями при обслуживании кредитов, будет предоставлена отсрочка на погашение основного долга сроком до 12 месяцев, на уплату процентов - сроком до шести месяцев", - говорится в сообщении.

ВТБ также расширяет в Крыму и Севастополе действующие меры помощи клиентам, обеспечивая продолжение реализации ранее запущенных инвестиционных проектов, включая объекты в сфере жилстроительства.

Пострадавшие предприниматели и предприятия — клиенты ВТБ могут обратиться в офис банка, в клиентский центр или подать заявку через интернет-банк "Бизнес Платформа ВТБ" (18+). Вопрос будет рассмотрен в течение суток.