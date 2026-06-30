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ВТБ подумает над открытием банка в Иране, заявил Костин - РИА Новости, 30.06.2026
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14:53 30.06.2026 (обновлено: 16:15 30.06.2026)
ВТБ подумает над открытием банка в Иране, заявил Костин

Костин: ВТБ подумает над открытием банка в Иране

© АГН "Москва" / Дмитрий БелицкийПрезидент – председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
Президент – председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк может рассмотреть возможность открытия филиала в Иране.
  • Открытие банка в Иране возможно в случае урегулирования ситуации в регионе.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВТБ подумает над открытием банка в Иране в случае урегулирования ситуации в регионе, заявил журналистам глава банка Андрей Костин по итогам годового собрания акционеров.
"Мы сейчас подумаем опять о, может быть, открытии нашего банка в Иране. Вот сейчас ситуация если с точки зрения вооруженных действий там прекратится, я думаю, что мы к этому вопросу вернемся", - сказал Костин.
В марте глава банка говорил, что вопрос об открытии филиала ВТБ в Иране не рассматривается на фоне ближневосточного конфликта.
В августе прошлого года член правления ВТБ Ольга Баша сообщила, что банк получил официальное одобрение иранского центробанка на открытие филиала в Тегеране. До этого ВТБ сообщал, что с Банком России это решение уже принципиально согласовано.
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