ВТБ подумает над открытием банка в Иране, заявил Костин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк может рассмотреть возможность открытия филиала в Иране.
- Открытие банка в Иране возможно в случае урегулирования ситуации в регионе.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВТБ подумает над открытием банка в Иране в случае урегулирования ситуации в регионе, заявил журналистам глава банка Андрей Костин по итогам годового собрания акционеров.
В марте глава банка говорил, что вопрос об открытии филиала ВТБ в Иране не рассматривается на фоне ближневосточного конфликта.
В августе прошлого года член правления ВТБ Ольга Баша сообщила, что банк получил официальное одобрение иранского центробанка на открытие филиала в Тегеране. До этого ВТБ сообщал, что с Банком России это решение уже принципиально согласовано.