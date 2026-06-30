ВТБ подумает над открытием банка в Иране, заявил Костин

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк может рассмотреть возможность открытия филиала в Иране.

Открытие банка в Иране возможно в случае урегулирования ситуации в регионе.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВТБ подумает над открытием банка в Иране в случае урегулирования ситуации в регионе, заявил журналистам глава банка Андрей Костин по итогам годового собрания акционеров.

"Мы сейчас подумаем опять о, может быть, открытии нашего банка в Иране . Вот сейчас ситуация если с точки зрения вооруженных действий там прекратится, я думаю, что мы к этому вопросу вернемся", - сказал Костин

В марте глава банка говорил, что вопрос об открытии филиала ВТБ в Иране не рассматривается на фоне ближневосточного конфликта.