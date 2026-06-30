Тысячи абонентов в подконтрольном ВСУ Запорожье остались без света

Краткий пересказ от РИА ИИ В подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошли мощные взрывы.

Более 60 000 абонентов в Запорожье и более 3 000 в Запорожском районе остались без электроснабжения.

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Свыше 60 тысяч абонентов в подконтрольном ВСУ городе Запорожье остались без электроснабжения после взрывов, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

Ранее во вторник агентство Укринформ сообщало о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье

"Более 60 000 абонентов в Запорожье и более 3 000 в Запорожском районе остались без света", - написал Федоров в своем Telegram-канале.