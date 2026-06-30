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Тысячи абонентов в подконтрольном ВСУ Запорожье остались без света - РИА Новости, 30.06.2026
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22:03 30.06.2026
Тысячи абонентов в подконтрольном ВСУ Запорожье остались без света

Свыше 60 тыс абонентов в подконтрольном ВСУ Запорожье остались без света

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошли мощные взрывы.
  • Более 60 000 абонентов в Запорожье и более 3 000 в Запорожском районе остались без электроснабжения.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Свыше 60 тысяч абонентов в подконтрольном ВСУ городе Запорожье остались без электроснабжения после взрывов, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Ранее во вторник агентство Укринформ сообщало о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
"Более 60 000 абонентов в Запорожье и более 3 000 в Запорожском районе остались без света", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
По его словам, работы по восстановлению энергоснабжения уже ведутся.
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