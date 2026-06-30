Смерть ребенка от атаки ВСУ не имеет оправданий, заявила Лантратова

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Гибель ребенка в подмосковном Егорьевске в результате атаки украинского беспилотника не имеет никакого оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.