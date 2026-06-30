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Смерть ребенка от атаки ВСУ не имеет оправданий, заявила Лантратова - РИА Новости, 30.06.2026
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20:20 30.06.2026
Смерть ребенка от атаки ВСУ не имеет оправданий, заявила Лантратова

Лантратова: гибель ребенка в Егорьевске из-за атаки ВСУ не имеет оправданий

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Егорьевске в результате атаки украинского беспилотника загорелся частный дом.
  • Шестимесячный ребенок погиб, а его мать стала инвалидом.
  • Лантратова выразила соболезнования родным и близким и подчеркнула необходимость всестороннего и прозрачного расследования трагедии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Гибель ребенка в подмосковном Егорьевске в результате атаки украинского беспилотника не имеет никакого оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Ранее во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что частный дом в Егорьевске загорелся в результате атаки БПЛА, из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей, пострадавших госпитализировали, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу.
"Это трагедия, унесшая жизнь младенца и сделавшая его мать инвалидом, не имеет оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что ее аппарат продолжает фиксировать обстоятельства произошедшего во взаимодействии с профильными ведомствами и добиваться всестороннего и прозрачного расследования трагедий.
"Ситуацию с пострадавшими держим по-прежнему на пристальном контроле", - добавила она.
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ЕгорьевскРоссияМосковская область (Подмосковье)Яна ЛантратоваАндрей ВоробьевПроисшествия
 
 
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