Смерть ребенка от атаки ВСУ не имеет оправданий, заявила Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Егорьевске в результате атаки украинского беспилотника загорелся частный дом.
- Шестимесячный ребенок погиб, а его мать стала инвалидом.
- Лантратова выразила соболезнования родным и близким и подчеркнула необходимость всестороннего и прозрачного расследования трагедии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Гибель ребенка в подмосковном Егорьевске в результате атаки украинского беспилотника не имеет никакого оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Ранее во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что частный дом в Егорьевске загорелся в результате атаки БПЛА, из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей, пострадавших госпитализировали, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу.
"Это трагедия, унесшая жизнь младенца и сделавшая его мать инвалидом, не имеет оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что ее аппарат продолжает фиксировать обстоятельства произошедшего во взаимодействии с профильными ведомствами и добиваться всестороннего и прозрачного расследования трагедий.
"Ситуацию с пострадавшими держим по-прежнему на пристальном контроле", - добавила она.
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