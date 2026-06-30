В Запорожской области пять человек пострадали из-за серии атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять жителей Запорожской области пострадали из-за серии атак ВСУ за минувшие сутки.
- Большинство украинских ударных беспилотников были перехвачены и уничтожены средствами ПВО и мобильными огневыми группами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Пять жителей Запорожской области пострадали из-за серии атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
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"За прошедшие сутки киевский режим вновь совершил серию террористических атак против мирных граждан и гражданской инфраструктуры нашего региона. К сожалению, без раненых не обошлось — всего пострадали пять человек. Но, слава Богу, погибших нет", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, большинство украинских ударных беспилотников были своевременно перехвачены и уничтожены средствами ПВО и мобильными огневыми группами, что позволило избежать более серьезных последствий.
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