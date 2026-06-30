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В Запорожской области пять человек пострадали из-за серии атак ВСУ - РИА Новости, 30.06.2026
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11:23 30.06.2026 (обновлено: 11:26 30.06.2026)
В Запорожской области пять человек пострадали из-за серии атак ВСУ

Балицкий: в Запорожской области пять человек пострадали из-за серии атак ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять жителей Запорожской области пострадали из-за серии атак ВСУ за минувшие сутки.
  • Большинство украинских ударных беспилотников были перехвачены и уничтожены средствами ПВО и мобильными огневыми группами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Пять жителей Запорожской области пострадали из-за серии атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"За прошедшие сутки киевский режим вновь совершил серию террористических атак против мирных граждан и гражданской инфраструктуры нашего региона. К сожалению, без раненых не обошлось — всего пострадали пять человек. Но, слава Богу, погибших нет", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, большинство украинских ударных беспилотников были своевременно перехвачены и уничтожены средствами ПВО и мобильными огневыми группами, что позволило избежать более серьезных последствий.
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