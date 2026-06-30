В Херсонской области из-за атак ВСУ повреждена энергоинфраструктура

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергетическая инфраструктура Херсонской области повреждена из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
- Энергетики продолжают восстанавливать работу инфраструктуры, но система все еще испытывает дефицит мощности.
- Сальдо попросил жителей ограничить использование энергоемких приборов для стабилизации энергосистемы и ускорения восстановления электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура в Херсонской области повреждена из-за террористических атак ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
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"Из-за террористических атак киевского режима энергетическая инфраструктура Херсонской области получила серьезные повреждения. Энергетики продолжают круглосуточно восстанавливать ее работу, но сейчас система все еще испытывает дефицит мощности", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Он попросил жителей не включать одновременно несколько энергоемких электроприборов, по возможности ограничить использование кондиционеров, электроплит и другой техники с высоким потреблением энергии. По его словам, даже небольшое снижение нагрузки поможет энергосистеме работать устойчивее и ускорит восстановление нормального электроснабжения.
Во вторник утром Сальдо сообщал, что за ночь в Херсонской области сбиты 26 ударных БПЛА противника.
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