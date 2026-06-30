Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области из-за атак ВСУ повреждена энергоинфраструктура - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 30.06.2026
В Херсонской области из-за атак ВСУ повреждена энергоинфраструктура

Сальдо: энергоинфраструктура Херсонской области повреждена из-за атак ВСУ

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергетическая инфраструктура Херсонской области повреждена из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
  • Энергетики продолжают восстанавливать работу инфраструктуры, но система все еще испытывает дефицит мощности.
  • Сальдо попросил жителей ограничить использование энергоемких приборов для стабилизации энергосистемы и ускорения восстановления электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура в Херсонской области повреждена из-за террористических атак ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«
"Из-за террористических атак киевского режима энергетическая инфраструктура Херсонской области получила серьезные повреждения. Энергетики продолжают круглосуточно восстанавливать ее работу, но сейчас система все еще испытывает дефицит мощности", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Он попросил жителей не включать одновременно несколько энергоемких электроприборов, по возможности ограничить использование кондиционеров, электроплит и другой техники с высоким потреблением энергии. По его словам, даже небольшое снижение нагрузки поможет энергосистеме работать устойчивее и ускорит восстановление нормального электроснабжения.
Во вторник утром Сальдо сообщал, что за ночь в Херсонской области сбиты 26 ударных БПЛА противника.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
В Херсоне прогремели взрывы
29 июня, 15:37
 
Херсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала