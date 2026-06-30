В Херсонской области из-за атак ВСУ повреждена энергоинфраструктура

Он попросил жителей не включать одновременно несколько энергоемких электроприборов, по возможности ограничить использование кондиционеров, электроплит и другой техники с высоким потреблением энергии. По его словам, даже небольшое снижение нагрузки поможет энергосистеме работать устойчивее и ускорит восстановление нормального электроснабжения.