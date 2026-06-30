Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ на неделе с 22 по 28 июня совершали атаки на узловые распределительные подстанции.

В ночь на 24 июня без энергоснабжения остались Севастополь, Балаклава, Инкерман, Кача, Ласпи и ряд других населенных пунктов (более 500 тысяч человек).

В течение недели перебои с энергоснабжением также фиксировались в Феодосии, Ялте, Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ на неделе с 22 по 28 июня упорно целились по узловым распределительным подстанциям, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"ВФУ совершали атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких районов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.

Он добавил, что под массированными ударами находилась энергосистема Крымского полуострова на протяжении всей недели.

"В ночь на 24 июня без энергоснабжения остались Севастополь Балаклава , Инкерман, Кача, Ласпи и ряд других населенных пунктов (более 500 тысяч человек). В Севастополе была остановлена работа троллейбусов, часть детских садов была переведена на особый режим работы, жителей призвали минимизировать использование электроприборов, чтобы не перегружать сеть", - отметил посол.