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ВСУ целятся по узловым распределительным подстанциям, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.06.2026
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ВСУ целятся по узловым распределительным подстанциям, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ упорно целятся по узловым распределительным подстанциям

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ на неделе с 22 по 28 июня совершали атаки на узловые распределительные подстанции.
  • В ночь на 24 июня без энергоснабжения остались Севастополь, Балаклава, Инкерман, Кача, Ласпи и ряд других населенных пунктов (более 500 тысяч человек).
  • В течение недели перебои с энергоснабжением также фиксировались в Феодосии, Ялте, Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ на неделе с 22 по 28 июня упорно целились по узловым распределительным подстанциям, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"ВФУ совершали атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких районов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что под массированными ударами находилась энергосистема Крымского полуострова на протяжении всей недели.
"В ночь на 24 июня без энергоснабжения остались Севастополь, Балаклава, Инкерман, Кача, Ласпи и ряд других населенных пунктов (более 500 тысяч человек). В Севастополе была остановлена работа троллейбусов, часть детских садов была переведена на особый режим работы, жителей призвали минимизировать использование электроприборов, чтобы не перегружать сеть", - отметил посол.
По данным Мирошник, в течение недели перебои с энергоснабжением также фиксировались в Феодосии (около 70 тысяч человек без энергоснабжения), Ялте, Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольБалаклаваФеодосияРодион Мирошник
 
 
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