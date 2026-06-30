Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские силы применяют ложные БПЛА, изготовленные из канализационных труб.

Такие аппараты, названные «труболетами», используются для перегрузки систем ПВО и не несут боевой нагрузки.

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БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Российские военные обнаружили, что украинские силы применяют ложные БПЛА, изготовленные из канализационных труб, рассказал РИА Новости старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Омск.

Такие аппараты, получившие среди военных название "труболет", используются для перегрузки систем ПВО и не несут боевой нагрузки. Они представляют собой дешевую ложную цель, предназначенную для отвлечения средств поражения.

"Дешевый БПЛА противника, так называемый труболет, потому что изготавливается фюзеляж у него из канализационной трубы. Это ложная цель для того, чтобы нашу систему ПВО перегружать", - сообщил Омск.