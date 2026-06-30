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ВСУ применяют дроны-пустышки из канализационных труб - РИА Новости, 30.06.2026
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06:40 30.06.2026
ВСУ применяют дроны-пустышки из канализационных труб

РИА Новости: ВСУ применяют дроны-пустышки из канализационных труб

© AP Photo / Yevhen TitovУкраинские военнослужащие запускают БПЛА
Украинские военнослужащие запускают БПЛА - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Yevhen Titov
Украинские военнослужащие запускают БПЛА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские силы применяют ложные БПЛА, изготовленные из канализационных труб.
  • Такие аппараты, названные «труболетами», используются для перегрузки систем ПВО и не несут боевой нагрузки.
  • Российские подразделения восстанавливают трофейные коптеры Vampire и используют их в своих интересах.
БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Российские военные обнаружили, что украинские силы применяют ложные БПЛА, изготовленные из канализационных труб, рассказал РИА Новости старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Омск.
Такие аппараты, получившие среди военных название "труболет", используются для перегрузки систем ПВО и не несут боевой нагрузки. Они представляют собой дешевую ложную цель, предназначенную для отвлечения средств поражения.
"Дешевый БПЛА противника, так называемый труболет, потому что изготавливается фюзеляж у него из канализационной трубы. Это ложная цель для того, чтобы нашу систему ПВО перегружать", - сообщил Омск.
Военнослужащий также показал тяжелый коптер Vampire, который является одним из самых массовых у противника. Такие трофейные экземпляры российские подразделения восстанавливают и используют в своих интересах.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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