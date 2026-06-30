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ВСУ размещают пункты управления дронами на верхних этажах домов в Сумах - РИА Новости, 30.06.2026
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ВСУ размещают пункты управления дронами на верхних этажах домов в Сумах

РИА Новости: ВСУ в Сумах размещают пункты управления дронами на верхних этажах

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ размещают пункты управления дронами в квартирах верхних этажей жилых домов в Сумах.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ размещают пункты управления дронами в квартирах верхних этажей жилых домов в Сумах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее подчеркивал, что ВСУ используют мирных жителей как "живой щит", размещая командные пункты и системы ПВО в жилых домах, проводя военные мероприятия в центрах густонаселенных городов.
"В Сумах жители многоквартирных домов сообщают, что украинские операторы БПЛА начали активно оборудовать свои пункты управления в квартирах на верхних этажах, а на крышах панельных многоэтажек размещать антенны и ретрансляторы", - рассказал собеседник агентства.
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