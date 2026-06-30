ВСУ размещают пункты управления дронами на верхних этажах домов в Сумах

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ размещают пункты управления дронами в квартирах верхних этажей жилых домов в Сумах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Сумах жители многоквартирных домов сообщают, что украинские операторы БПЛА начали активно оборудовать свои пункты управления в квартирах на верхних этажах, а на крышах панельных многоэтажек размещать антенны и ретрансляторы", - рассказал собеседник агентства.