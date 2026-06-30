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Врач рассказала, чем полезна скумбрия - РИА Новости, 30.06.2026
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03:32 30.06.2026
Врач рассказала, чем полезна скумбрия

Врач Шишова: скумбрия позволяет наладить баланс жирных кислот в организме

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОхлажденная скумбрия на прилавке рыбного магазина в Карелии
Охлажденная скумбрия на прилавке рыбного магазина в Карелии - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Охлажденная скумбрия на прилавке рыбного магазина в Карелии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нутрициолог Ева Шишова рассказала, что употребление скумбрии в объеме 200 грамм 2–3 раза в неделю может помочь закрыть несколько дефицитов питательных веществ.
  • Скумбрия содержит омега-3, и ее уникальный жировой профиль позволяет сохранить полезные вещества при быстрой готовке.
  • Скумбрия — один из наиболее насыщенных источников витаминов группы B, в частности B12, одна порция в 200 грамм покрывает суточную потребность в нем целиком.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Одна порция скумбрии в 200 грамм 2-3 раза в неделю способна закрыть сразу несколько дефицитов, о которых большинство узнает на приеме врача, а также от этой рыбы можно получить столько пользы, сколько при сложном рационе, рассказала РИА Новости сертифицированный нутрициолог, специалист в области питания Ева Шишова.
"С точки зрения пользы сложно выделить одну единственную рыбу с припиской "самая", но уникальным сочетанием пользы, доступности и простоты введения в рацион славится скумбрия. Одна порция в 200 г всего 2-3 раза в неделю способна закрыть сразу несколько дефицитов, о которых большинство людей узнает только на приеме у врача. Чтобы получить столько же пользы из других продуктов, пришлось бы составлять сложный рацион и перестраивать собственные пищевые привычки", - сказала она.
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Врач отметила, что скумбрия проводит всю жизнь в открытом море и постоянно движется, поэтому ее мышечная ткань устроена принципиально иначе, чем у придонных рыб: жировой профиль другой, и омега-3 равномерно распределены по всему мясу. Это означает, что быстрая готовка на пару или в фольге сохраняет их практически в полном объеме, и организм получает столько же пользы от запеченной рыбы, сколько и от минимально обработанной.
Кроме того, эта рыба позволяет наладить баланс жирных кислот омега-3 и омега-6 в организме. Также скумбрия - один из наиболее насыщенных источников витаминов группы B среди доступных продуктов, и особенно это касается B12: одна порция в 200 грамм покрывает суточную потребность целиком.
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