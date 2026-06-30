Краткий пересказ от РИА ИИ Нутрициолог Ева Шишова рассказала, что употребление скумбрии в объеме 200 грамм 2–3 раза в неделю может помочь закрыть несколько дефицитов питательных веществ.

Скумбрия содержит омега-3, и ее уникальный жировой профиль позволяет сохранить полезные вещества при быстрой готовке.

Скумбрия — один из наиболее насыщенных источников витаминов группы B, в частности B12, одна порция в 200 грамм покрывает суточную потребность в нем целиком.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Одна порция скумбрии в 200 грамм 2-3 раза в неделю способна закрыть сразу несколько дефицитов, о которых большинство узнает на приеме врача, а также от этой рыбы можно получить столько пользы, сколько при сложном рационе, рассказала РИА Новости сертифицированный нутрициолог, специалист в области питания Ева Шишова.

"С точки зрения пользы сложно выделить одну единственную рыбу с припиской "самая", но уникальным сочетанием пользы, доступности и простоты введения в рацион славится скумбрия. Одна порция в 200 г всего 2-3 раза в неделю способна закрыть сразу несколько дефицитов, о которых большинство людей узнает только на приеме у врача. Чтобы получить столько же пользы из других продуктов, пришлось бы составлять сложный рацион и перестраивать собственные пищевые привычки", - сказала она.

Врач отметила, что скумбрия проводит всю жизнь в открытом море и постоянно движется, поэтому ее мышечная ткань устроена принципиально иначе, чем у придонных рыб: жировой профиль другой, и омега-3 равномерно распределены по всему мясу. Это означает, что быстрая готовка на пару или в фольге сохраняет их практически в полном объеме, и организм получает столько же пользы от запеченной рыбы, сколько и от минимально обработанной.