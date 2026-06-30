Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хорватское издание Advance пишет, что страны Запада воюют против России с помощью Украины.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Страны Запада воюют против России с помощью Украины, пишет хорватское издание Advance.
"Россия права, когда говорит о том, что Запад воюет против нее через посредников. Пока дело ограничивалось помощью украинской обороне, интерпретировать ситуацию еще можно было по-разному, но теперь, особенно в последние несколько недель, происходящее действительно похоже на войну с Россией при помощи Украины. <…> Для Москвы это война против России, пусть ее последствия и возвращаются Западу, как бумеранг", — говорится в публикации.
При этом также отмечается, что Россия обладает огромными территориями, большой индустриальной базой и государственным аппаратом, способным компенсировать военные потери благодаря ресурсам в регионах.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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