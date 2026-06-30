"Несколько недель". На Западе сделали внезапное заявление о войне с Россией

При этом также отмечается, что Россия обладает огромными территориями, большой индустриальной базой и государственным аппаратом, способным компенсировать военные потери благодаря ресурсам в регионах.

Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.