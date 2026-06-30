В Егорьевске загорелся частный дом после падения БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Егорьевске частный дом загорелся в результате атаки БПЛА.
- Из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей, один из которых скончался по дороге в больницу.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Частный дом в подмосковном Егорьевске загорелся в результате атаки БПЛА, из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей, пострадавших госпитализировали, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
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"Сегодня ночью в результате падения беспилотника в Егорьевске загорелся частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей... Пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь", - написал Воробьев в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу.
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