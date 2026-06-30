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В Егорьевске загорелся частный дом после падения БПЛА - РИА Новости, 30.06.2026
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08:59 30.06.2026 (обновлено: 09:09 30.06.2026)
В Егорьевске загорелся частный дом после падения БПЛА

Воробьев: в Егорьевске загорелся частный дом после падения БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудник противопожарной службы . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Егорьевске частный дом загорелся в результате атаки БПЛА.
  • Из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей, один из которых скончался по дороге в больницу.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Частный дом в подмосковном Егорьевске загорелся в результате атаки БПЛА, из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей, пострадавших госпитализировали, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«
"Сегодня ночью в результате падения беспилотника в Егорьевске загорелся частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей... Пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь", - написал Воробьев в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу.
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