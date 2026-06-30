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Польше следует наградить Зеленского "орденом Иуды", считает Володин - РИА Новости, 30.06.2026
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08:29 30.06.2026
Польше следует наградить Зеленского "орденом Иуды", считает Володин

Володин: Польше следует наградить Зеленского "орденом Иуды"

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Польше следует наградить Владимира Зеленского «орденом Иуды».
  • В Киеве открыли бюст гетману Ивану Мазепе, а Владимир Зеленский заявил о возможности установки еще одного памятника Мазепе в центре Киева.
  • Польша лишила Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Польше следует наградить Владимира Зеленского "орденом Иуды", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя установку памятника гетману-предателю Ивану Мазепе в Киеве.
Ранее в воскресенье в Киево-Печерской лавре открыли бюст Мазепе. Зеленский заявил, что еще один памятник Мазепе может быть установлен в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко на месте памятника Владимиру Ленину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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"Буквально на днях Польша лишила Зеленского высшей государственной награды - ордена Белого орла за предательство, за героизацию на Украине нацистских преступников, которые в годы Второй мировой войны безжалостно расправлялись с сотнями тысяч поляков, украинцев, русских, евреев и представителей других национальностей. Проводя исторические параллели, Польше теперь следует наградить Зеленского орденом Иуды", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию нацистов. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
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