Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Польше следует наградить Владимира Зеленского «орденом Иуды».
- В Киеве открыли бюст гетману Ивану Мазепе, а Владимир Зеленский заявил о возможности установки еще одного памятника Мазепе в центре Киева.
- Польша лишила Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Польше следует наградить Владимира Зеленского "орденом Иуды", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя установку памятника гетману-предателю Ивану Мазепе в Киеве.
"Буквально на днях Польша лишила Зеленского высшей государственной награды - ордена Белого орла за предательство, за героизацию на Украине нацистских преступников, которые в годы Второй мировой войны безжалостно расправлялись с сотнями тысяч поляков, украинцев, русских, евреев и представителей других национальностей. Проводя исторические параллели, Польше теперь следует наградить Зеленского орденом Иуды", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию нацистов. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.