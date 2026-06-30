Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле более 6400 человек спасли из-под завалов после землетрясения - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 30.06.2026 (обновлено: 21:12 30.06.2026)
В Венесуэле более 6400 человек спасли из-под завалов после землетрясения

В Венесуэле специалисты спасли 6461 человека из-под завалов после землетрясения

© AP Photo / Pedro MatteyПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Pedro Mattey
Последствия землетрясения в Венесуэле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венесуэльские и иностранные специалисты спасли из-под завалов 6461 человека после землетрясения, сообщил Хорхе Родригес.
  • Около 13400–13500 человек смогли выбраться из-под завалов самостоятельно или с помощью родных и соседей в первые часы после землетрясения.
КАРАКАС, 30 июн - РИА Новости. Венесуэльские и иностранные специалисты за время работы после землетрясения спасли из-под завалов 6461 человека, сообщил журналистам спикер Нацассамблеи Хорхе Родригес.
"В общей сложности 6461 человек был спасен, начиная со дня, когда произошли два землетрясения", - сказал он.
Кроме того, по данным властей, около 13400-13500 человек смогли выбраться из-под завалов сами или с помощью родных и соседей в первые часы после землетрясения.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5.
Трехлетний мальчик, найденный живым под обломками здания в Венесуэле. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В Венесуэле ребенка нашли живым под обломками здания
Вчера, 20:08
 
В миреВенесуэлаЗемлетрясение в ВенесуэлеХорхе Родригес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала