В Венесуэле более 6400 человек спасли из-под завалов после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ Венесуэльские и иностранные специалисты спасли из-под завалов 6461 человека после землетрясения, сообщил Хорхе Родригес.

Около 13400–13500 человек смогли выбраться из-под завалов самостоятельно или с помощью родных и соседей в первые часы после землетрясения.

КАРАКАС, 30 июн - РИА Новости. Венесуэльские и иностранные специалисты за время работы после землетрясения спасли из-под завалов 6461 человека, сообщил журналистам спикер Нацассамблеи Хорхе Родригес.

"В общей сложности 6461 человек был спасен, начиная со дня, когда произошли два землетрясения", - сказал он.

Кроме того, по данным властей, около 13400-13500 человек смогли выбраться из-под завалов сами или с помощью родных и соседей в первые часы после землетрясения.