Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 1943

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате землетрясения в Венесуэле погибли 1943 человека, пострадали — 10 571.

КАРАКАС, 30 июн — РИА Новости. Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле выросло до 1943, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

« "Число погибших — 1943, ранены 10 571", — сказал он.

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Всего из-под завалов спасли 6461 человека, около 13 400 — 13 500 смогли выбраться сами или с помощью родных и соседей.

Вечером 24 июня по местному времени в Венесуэле произошло мощное землетрясение. Было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.

Более 250 зданий получили повреждения или оказались разрушены. Наиболее сложная ситуация сложилась в штате Ла-Гуайра.

Землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за 126 лет.