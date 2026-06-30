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В порту Ла-Гуайры организовали морг для тел, найденных под обломками зданий - РИА Новости, 30.06.2026
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20:28 30.06.2026 (обновлено: 20:52 30.06.2026)
В порту Ла-Гуайры организовали морг для тел, найденных под обломками зданий

В порту Ла-Гуайры организовали морг для тел, найденных под обломками домов

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В порту венесуэльского штата Ла-Гуайра организовали импровизированный морг для тел, доставленных из-под обломков зданий.
  • Опознанные тела выдают родственникам для последующей кремации, а неопознанные будут кремированы за счет государства.
  • Тела лежат на асфальте под простынями, их прикрывают от солнца шатрами, так как на месте нет условий для сохранности тел на продолжительное время.
ЛА-ГУАЙРА (Венесуэла), 30 июн - РИА Новости. Импровизированный морг организовали в порту самого пострадавшего от землетрясения венесуэльского штата Ла-Гуайра, на входе туда собрались люди, которым предстоит искать своих родных среди тел погибших, передает корреспондент РИА Новости.
В порт Ла-Гуайры доставляют тела, которые находят под обломками зданий. В порту подготовили большое количество пластиковых ящиков, куда помещают тела, уже опознанные родными. Их выдают членам семей для последующей кремации. Неопознанные тела лежат на асфальте под простынями, от палящего солнца их прикрывают шатры.
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"Они уже неузнаваемы... опознать их невозможно", - сказал РИА Новости не назвавший своего имени мужчина, вышедший из порта.
По его словам, на месте нет условий для сохранности тел на продолжительное время, начинаются процессы разложения.
Тела тех людей, которые не будут опознаны, кремируют за счет государства.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1719. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
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